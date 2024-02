Motocross an diesem Wochenende

An diesem Wochenende findet im südfranzösischen Sommières ein weiteres Saisonvorbereitungsrennen statt. Mit dabei sein wird das Kawasaki-Werksteam, Triumph und das deutsche Sarholz-KTM-Team.

In den USA haben Teams und Fahrer ihr erstes freies Wochenende in diesem Jahr. Die US-Supercross-Meisterschaften begannen bereits am 6. Januar in Anaheim und gingen am vergangenen Wochenende bereits in die 6. Meisterschaftsrunde. Der 7. Lauf der US-Meisterschaften findet am kommenden Wochenende in Arlington (Texas) statt. Dort werden die 250er Ostküsten-Piloten zu ihrem zweiten Meisterschaftslauf antreten und mit Spannung erwarten wir damit auch den nächsten Einsatz der neuen Triumph TF 250-X.

Dieses Motorrad wird aber auch an diesem Wochenende in Europa am Startgatter stehen. Das Sommières International in Südfrankreich nutzen wieder einige WM-Fahrer und Teams als Saisonvorbereitungsrennen und Triumph startet mit Camden McLellan und Mikkel Haarup in der MX2-Klasse.

Dabei sein wird auch KTM-Werkfahrer Liam Everts. MX2-Weltmeister Andrea Adamo und Sacha Coenen haben nicht genannt. Das Yamaha-Werksteam ist mit Andrea Bonacorsi und Thibault Benistant vertreten. Außerdem starten Ivano van Erp und Janis Reisulis für das Yamaha-Werksteam.

In der MX1-Klasse tritt in Frankreich das Kawasaki-Werksteam mit Romain Febvre und Jeremy Seeewer an. Husqvarna-Werksfahrer Mattia Guadagnini ist am Start und mit Alberto Forato, Pauls Jonass (Standing Construct Honda) und Jordi Tixier (KMP Honda) haben sich weitere Hochkaräter angemeldet.

Aus deutscher Perspektive werden wir die beiden Piloten des Sarholz-KTM-Teams aufmerksam verfolgen, denn sowohl für Henry Jacobi als auch für Noah Ludwig wird es der erste Auftritt auf internationaler Bühne in diesem Jahr und damit eine erste Standortbestimmung unter Rennbedingungen sein. Am Start wird ebenfalls der schweizerische Honda-Pilot Valentin Guillod stehen.

Die Wettervorhersagen für Sommières sind gut. Am Sonntag soll es in Südfrankreich bei Tageshöchsttemperaturen von 17 sonnig und trocken bleiben.