KTM-Duell Adamo gegen Everts: Ein Vorgeschmack

Das Duell zwischen MX2-Weltmeister Andrea Adamo und seinem Red Bull-KTM-Teamkollegen Liam Everts brachte bereits beim ersten Zusammentreffen in Mantua einige kuriose Situationen.

Auf der aufgeweichten Ex-GP-Piste von Mantua trafen am Sonntag die Red Bull-KTM-Asse Andrea Adamo (20) und Liam Everts (19) erstmals im Kalenderjahr 2024 aufeinander. Adamo baute in Lauf 1 mehrere kleine Fehler ein und kollidierte auch mit Honda-Jungstar Ferruccio Zanchi, war jedoch sehr schnell.

Everts befand sich nach einer fehlerlosen Fahrt auch in Durchgang 2 auf dem Weg zum Sieg. Der Sohn des zehnfachen Champions Stefan Everts (51) wurde dann aber unsanft von einem überrundeten Piloten gestoppt – gerade in jener Phase, als Adamo zügig zu ihm aufholte. Der Belgier gewann dennoch die Tageswertung, weil Adamo in Lauf 1 nach haarigen Momenten nur auf P4 kam.

Everts fasste Lauf 2 so zusammen: «Ich war gut im Flow, ich bin sauber und gut gefahren. Ich bin dann an Lata vorbeigekommen und habe einige Runden geführt. Zwei Runden vor Schluss ist dann direkt vor mir ein überrundeter Fahrer in einer Rille gestürzt. Ich hatte keinen Platz mehr, um irgendwie vorbeizukommen – das war natürlich ein Hammer! Aber ich hatte auch zwei gute Starts, das Gefühl auf dem Motorrad war gut. Es war in Summe ein solider, guter Tag.»

Adamo klebte das Pech noch etwas an den Reifen, nachdem er auch beim Auftakt in Riola Sardo nicht ohne Pannen durchgekommen war. Er selbst will nichts von Pech wissen. «Ja, ich hatte einige Situationen, in denen ich selbst Fehler gemacht habe im ersten Lauf.»

Adamo strahlt als Weltmeister viel Selbstvertrauen aus: «Ich hatte auch einen kleinen Ausrutscher im zweiten Lauf, das kann passieren. Ich hatte aber das Gefühl, dass ich schneller war als die Jungs vor mir, ich konnte dann auch wieder aufholen und den Lauf gewinnen. Es war ein gutes Rennen, ich habe mich gut gefühlt. Ich mag die Piste, sie ist technische sehr anspruchsvoll. Es war sicher ein gutes Training für die MX2-WM», unterstrich der Titelverteidiger.

Definitiv nicht zu vergessen ist auch Red Bull-GASGAS-Ass Simon Längenfelder (19), der in drei der vier Rennläufen zur offenen italienischen Meisterschaft einen frühen Crash verzeichnete, dem Feld jeweils hinterher hetzen musste und die Serie am Ende dennoch für sich entschied. Den einzigen Durchgang ohne Probleme – Lauf 1 in Riola Sardo – gewann der Deutsche souverän.

Ergebnis MX2, «Internazionali d’Italia» in Mantua:

1. Liam Everts (B), KTM, 1-2

2. Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3. Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5. Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6. Cas Valk (NL), KTM, 9-5

…

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF