Thibault Benistant (Yamaha) siegt in Frankreich

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant das Sommières International, das von einigen Teams als Saisonvorbereitungsrennen genutzt wurde. Neueinsteiger Triumph zeigte sich erneut stark.

Das Sommières International nutzten einige WM-Teams als Saisonvorbereitungsrennen. Der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts zeigte besonders im ersten Lauf, dass er auch auf Hartboden konkurrenzfähig ist. 'Liamski' gewann mit einem Vorsprung von 9 Sekunden vor dem französischen Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant und dem Dänen Mikkel Haarup auf der neuen Triumph TF 250-X.

Im zweiten Lauf übernahm Everts ebenfalls die Führung, musste diese aber diesmal an Benistant abgeben. Später konnte auch Haarup am Belgier vorbeigehen. Mit einem 2-1-Ergebnis holte Benistant den Tagessieg in der MX2-Klasse. Im Superfinale trafen die Piloten der MX2 und MX1 gegeneinander an. In diesem Rennen erreichte MX2-Pilot Benistant den dritten Platz.

Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup aus Dänemark wurde mit einem 3-2-Ergebnis Dritter der Tageswertung. Sein Teamkollege Camden Mc Lellan haderte mit seinen Starts und wurde zweimal Achter.

«Es war ein guter Tag», erklärte Haarup nach dem Rennen. «Der Zeitplan war eng, aber ich habe den Tag sehr genossen. Das Team hat wieder großartige Arbeit geleistet und ich bin mit meinen Ergebnissen zufrieden. Ich hatte tolle Starts und erreichte wieder das Podium.»

Das Triumph-Werksteam wird am kommenden Wochenende in Lacapelle-Marival ein weiteres Vorbereitungsrennen absolvieren. Am selben Tag findet in England das Hawkstone International statt, bei dem sich ebenfalls einige WM-Protagonisten angemeldet haben.

Ergebnis Sommières International, MX1:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-1

2. Liam Everts (B), KTM, 1-3

3. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 3-2

4. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 7-5

5. Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 5-10

6. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 8-8

7. Maxime Grau (F), GASGAS, 6-7

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 9-6

Ergebnis Sommières Superfinal:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, MX1

2. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, MX1

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, MX2

4. Alberto Forato (I), Honda, MX1

5. Maxime Desprey (F), Yamaha, MX1

6. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, MX1