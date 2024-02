14 Bikes gestohlen! Spendenaufruf für Johannes-Bikes

Verkaufsraum und Werkstatt von Johannes-Bikes in Weimar wurden am vergangenem Wochenende von einer Verbrecherbande ausgeraubt. Insgesamt 14 Motorräder wurden gestohlen, darunter Ken Roczens Suzuki vom MXoN.

Ausgerechnet in der Nacht von Samstag (10.02) auf Sonntag (11.02), als Ken Roczen in Glendale zu seinem ersten Saisonsieg mit der Suzuki RM-Z450 fuhr, wurde der Verkaufsraum und die Werkstatt von Suzuki-Vertragshändler Johannes-Bikes in Weimar ausgeraubt.

Zur Erinnerung: Johannes-Bikes hat Ken Roczen das Motorrad für seine die Teilnahme am Motocross der Nationen 2023 sowie die Team-Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Roczen hat mit diesem Motorrad die Einzelwertung in Ernée in der prestigeträchtigen MXGP-Klasse gewonnen. Unter den gestohlenen Maschinen befindet sich auch dieses Bike von Roczen.

Insgesamt wurden 14 Motocross-Motorräder gestohlen. Dazu kommen zerstörte Schlösser an Türen und Toren und weitere Beschädigungen.

Gegen 00:40 Uhr wurde das Tor zum Firmengelände aufgebrochen. Die Überwachungskameras wurden von den 3 Tätern mit Klebeband überklebt. Erst zweieinhalb Stunden später verließen sie den Tatort wieder.

Für Johannes-Bikes wurde ein Spendenkonto eingerichtet, um wenigstens die finanzielle Belastung etwas abzumildern.