Sommières International im Video

Auch Noah Ludwig startete in Sommières

Das Saison-Vorbereitungsrennen im französischen Sommières wurde von den Piloten des Kawasaki-Werksteams dominiert. Im Video wurde die Atmosphäre des Rennens eingefangen.

Das deutsche Sarholz KTM Team nutzte das Sommières International als erste Standortbestimmung für die Saison 2024. Henry Jacobi wurde im ersten Lauf als DNF gewertet. Laut Ergebnisliste hatte er 11 Runden in 22,3 Minuten absolviert. Sieger Jeremy Seewer (Kawasaki) benötigte im ersten Rennen für 12 Runden 23,14 Minuten.

Im Video ist zu sehen, dass es im ersten Lauf in der zweiten Kurve zu einem Crash kam, in den gleich mehrere Fahrer verwickelt waren. Jacobi verließ die Strecke, umging damit das Chaos und reihte sich an der nächsten Auffahrt wieder ein.

«Mein Renntempo war gut», erklärte der Thüringer, «aber wir haben noch ein paar Baustellen.» Nach einigen Wintertests in Spanien stand auch Noah Ludwig in Sommières mit am Start. Der Ascherslebener beendete den Tag auf Rang 18.

Alle Rennen der MX1-Klasse wurden von den Fahrern des Kawasaki-Werksteams dominiert. Jeremy Seewer gewann beide Wertungsläufe. Sein französischer Teamkollege Romain Febvre gewann das Superfinale.

Ergebnis Sommières International, MX1:

1. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-2

3. Pauls Jonass (LT), Honda, 3-3

4. Alberto Forato (I), Honda, 8-4

5. Valentin Guillod (CH), Honda, 4-5

6. Maxime Desprey (F), Yamaha, 7-9

7. Gregory Aranda (F), Yamaha, 9-6

8. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 15-8

...

15. Henry Jacobi (D), KTM, DNF-11

…

18. Noah Ludwig (D), KTM, 17-20

Ergebnis Sommières Superfinal:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, MX1

2. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, MX1

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, MX2

4. Alberto Forato (I), Honda, MX1

5. Maxime Desprey (F), Yamaha, MX1

6. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, MX1

…

9. Valentin Guillod (CH), Honda

10. Pauls Jonass (LT), Honda

…

16. Henry Jacobi (D), KTM, MX1

…

31. Noah Ludwig (D), KTM, MX1