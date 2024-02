Wer startet in Lacapelle Marival? 21.02.2024 - 11:51 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha Maxime Renaux startet in Lacapelle Marival

Die Vorbereitungen zum Start der WM-Saison 2024 laufen auf Hochtouren. Am kommenden Wochenende starten einige WM-Protagonisten in Lacapelle. In der MX2-Klasse hat sich das Triumph Werksteam angemeldet.