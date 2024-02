Jorge Prado (GASGAS): Neuer Plan für Lugo

Red Bull-GASGAS-Star Jorge Prado absolviert sein erstes Motocross-Rennen der Saison in Lugo einen Tag früher als ursprünglich geplant. Das Wetter in der Region macht es notwendig.

Das zweite Meeting zur internationalen spanischen Motocross-Meisterschaft wurde vorzeitig vom kommenden Sonntag auf den Samstag vorverlegt. Davon betroffen ist auch Red Bull-GASGAS-Star und Lokalheld Jorge Prado (23), der seine Fans am Freitag selbst auf die Änderung aufmerksam machte.

Hintergrund: Für die Region rund um Prados Heimatstadt Lugo im Nordwesten von Spanien in der Provinz Galizien sind für den Sonntag starke Niederschläge vorhergesagt. Deswegen entschieden sich die Veranstalter in Absprache mit der Föderation RFME bereits im Vorfeld zur Terminänderung.

Der Stellenwert der Veranstaltung auf der erst vor wenigen Jahren adaptierten Piste «Circuito Municipal Jorge Prado» ist groß. Am Freitag wurde im Rathaus von Lugo sogar eine Pressekonferenz abgehalten. Für die Fans, die nicht vor Ort sind, bedeutet dies keine große Änderung, da die Veranstaltung auch am Samstag über die Plattform YouTube live übertragen wird. Das Programm beginnt in am Samstag mit den Rennen um 12.45 Uhr.

Für Prado ist die Lage durchaus delikat, Renntage bei ordentlichen Verhältnissen wären für ihn im Moment sehr gefragt. Der MXGP-Weltmeister trainierte bisher nur privat, zuletzt vor allem in Italien. Aufgrund seines Abstechers in die US-Supercross-Szene wird Lugo sein erstes Motocross-Rennen im Kalenderjahr 2024 sein.

Neben Prado startet in Lugo auch HRC-Honda-Werksfahrer Ruben Fernandez sowie Routinier José Antonio Butrón. In der MX2-Kategorie ist auch der Franzose Marc-Antoine Rossi gemeldet, der Rookie in der De Carli-Truppe um Prado und des Deutschen Simon Längenfelder.

In Frankreich hat das Schlechtwetter ebenfalls Auswirkungen: Der Auftakt zur französischen Eilte-Meisterschaft in Lacapelle-Marival, bei dem neben Titelverteidiger Valentin Guillod einige GP-Asse wie Jeremy Seewer und Maxime Renaux antreten wollten, wurde am frühen Freitagnachmittag wegen Starkregen abgesagt.