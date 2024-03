Alessandro Lupino: Ducati-Renn-Premiere auf Rang 2

Nach Pole-Position und Sieg im ersten Lauf schien Ducatis Motocross-Premiere perfekt zu laufen, doch im zweiten Lauf musste sich Lupino nach schlechtem Start nach vorne kämpften und verpasste den Tagessieg knapp.

Erster Lauf der italienischen Prestige-Meisterschaften auf dem WM-Kurs in Mantova: Ducati- Werksfahrer Alessandro Lupino hatte am Samstag beim Debüt der Desmo 450 bereits die schnellste Rundenzeit vorgelegt und startete von der Pole-Position ins Rennen. Ducati-Test- und Entwicklungsfahrer Antonio Cairoli war zwar vor Ort, nahm selbst aber nicht an den Rennen teil. Lupino zog im ersten Lauf den Holeshot und setzte sich bereits nach ein paar Kurven ab, um sich meinen komfortablen Rennsieg zu sichern. Lupino gewann mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden vor Giuseppe Tropepe und Alvin Östlund (beide Honda). Beta-Werksfahrer und WM-Starter Ivo Monticelli wurde in diesem Rennen Vierter.

Isak Gifting (Yamaha) war im ersten Lauf nach schlechtem Start als Letzter losgefahren, fuhr aber im Rennen noch auf P6 nach vorne.

Nach seiner Aufholjagd im ersten Lauf startete Isak Gifting im zweiten Lauf besser im Bereich der Top-5, während Alessandro Lupino in den ersten Runden außerhalb der Top-10 rangierte. Gifting übernahm nach einigen Runden die Führung, während sich Lupino nur mühsam durchs Feld kämpfte und auf P7 ins Ziel kam.

Am Ende des Tages lagen Gifting und Lupino mit 1-7-Ergebnissen gleichauf. Tiebreaker zugunsten Giftings war sein besserer zweiter Lauf. Emilio Scuteri behauptete sich in diesem Rennen vor Cedric Soubeyras (Kawasaki) und Alvin Östlund. Gesamt-Dritter wurde Giuseppe Tropepe (Honda).

Ergebnis Italienische Meisterschaften Mantova MX1:

1. Isak Gifting (S), Yamaha, 7-1

2. Alessandro Lupino (I), Ducati, 1-7

3. Giuseppe Tropepe (I), Honda, 2-5

4. Emilio Scuteri (I), Honda, 7-2

5. Alvin Östlund (S), Yamaha, 3-4

6. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 5-3

7. Ivo Monticelli (I), Beta, 4-12

…

13. Jan Pancar (SLO), KTM, 8-25