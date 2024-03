R.I.P: 8-jähriger Treyvis tödlich verunglückt

Im südfranzösischen Moulin Brun ereignete sich am vergangenem Sonntag ein folgenschwerer Unfall. Der 8-jäjrige Treyvis Marchandise erlag nach einem schweren Unfall seinen Verletzungen.

Dass Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, ist speziell im Motocross-Sport keine Seltenheit. Und besonders die Sprösslinge, die mit dem Sport ihrer Eltern aufwachsen, lernen von frühester Kindheit an und werden nicht selten später sogar erfolgreicher als ihre Väter.

Loïc Marchandise gewann 2009 in der Bretagne die regionale 125er-Motocross-Meisterschaften. Sein 8-jähriger Sohn Treyvis wurde von frühester Kindheit an den Sport herangeführt. Doch am letzten Sonntag (10. März) geschah im südfranzösischen Moulin Brun das Unfassbare: Treyvis stürzte im Bereich einer Sprungkombination und wurde von einem nachfolgenden Fahrer erfasst. Das Kind erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Brest geflogen, wo sein Tod festgestellt wurde.

Im Namen der Redaktion und aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir den Eltern, Verwandten und Freunden in dieser schrecklichen Situation viel Kraft und unser aufrichtiges Beileid. R.I.P Treyvis.