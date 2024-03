Ducati Desmo 450 MX: Renn-Debüt am Wochenende

Ducati wird am kommenden Wochenende das mit Spannung erwartete Renn-Debüt geben. Sowohl Antonio Cairoli als auch Alessandro Lupino werden in Mantova mit der Desmo450 MX am Start stehen.

Am kommenden Wochenende wird in Mantova die erste Runde der italienischen Pro-Prestige-MX1-Motocross-Meisterschaften ausgetragen und die Ducati Desmo450 MX wird dort ihr mit Spannung erwartetes Renn-Debüt geben.

Antonio Cairoli und Alessandro Lupino werden mit dem neuen Motorrad starten. Das Team Ducati Corse R&D-Factory unter der Leitung von Corrado und Marco Maddii wird an allen sechs Rennen der italienischen Motocross-Meisterschaft teilnehmen. Die Meisterschaften beginnen am kommenden Wochenende in Mantova und enden Mitte September in Faenza.

«Wir sind bereit und freuen uns auf dieses Debüt von Ducati im Motocross», erklärte Marco Maddii, Teammanager von Ducati Corse. «Es ist ein historischer Moment für den Hersteller aus Borgo Panigale. Die Entwicklung des Motorrads geht zügig voran und unser Ziel wird es in dieser Saison sein, das Bike im Wettbewerb unter allen möglichen Bedingungen zu testen, mit Blick auf das Jahr 2025, wenn die Desmo450 MX ihr Debüt in der MXGP-Weltmeisterschaft geben und in Produktion gehen wird.»