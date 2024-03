Claudio Domenicali über das Ducati-MX-Debüt

Bei ihrem ersten Renneinsatz in Mantova sorgte die neu entwickelte Ducati Desmo 450 für Erstaunen. Alessandro Lupino war von Anfang an konkurrenzfähig und verpasste den Tagessieg am Ende nur knapp.

«An diesem Wochenende haben wir in Mantua ein weiteres Kapitel in der Geschichte von Ducati aufgeschlagen», erklärte Claudio Domenicali, CEO der Ducati Motor Holding: «Alessandro Lupino und unser Team haben uns viel Freude bereitet. Obwohl es das allererste Rennen in unserer jüngeren Geschichte war, haben wir sofort eine hervorragende Leistung gezeigt. Bestzeit im freien Training, Pole-Position und ein Sieg im ersten Lauf sind wirklich ein gelungenes Debüt. Wir haben für die weitere Entwicklung des Motorrads wertvolle Informationen gesammelt. Ich gratuliere Alessandro und unserem gesamten Offroad-Team. Es war ein fantastischer Start in eine neue Ära des Sports und der Leidenschaft.»

«Es waren zwei sehr aufregende Tage», ergänzt Ducati-Werksfahrer Alessandro Lupino. «Mein Debüt mit der Ducati war wirklich ein Traum: Sie haben es mir vorhergesagt, aber heute habe ich es selbst erlebt, ein Ducatista zu sein. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Herzlichen Glückwunsch an alle Jungs, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Sie haben in sehr kurzer Zeit ein spektakuläres Motorrad mit viel Potenzial auf die Beine gestellt. Gemeinsam haben wir heute Geschichte geschrieben: Erste Pole-Position und dann der Sieg im ersten Lauf für die Ducati Desmo450 MX. Leider verlief der zweite Lauf dann nicht so gut, da ich keinen guten Start erwischt habe. Aber das ist in Ordnung. Jetzt haben die Ingenieure viele Daten, um zwei völlig unterschiedliche Renn-Szenarien zu analysieren!»

Die Ducati Desmo 450 soll sich wegen des der desmodromischen Ventilsteuerung durch ein besonders breites Leistungsband auszeichnen. Besonders am Samstag, als die Strecke noch trocken war, wirkte Lupino überlegen. Seine Bestzeit war mehr als eine Sekunde schneller als die von Jan Pancar auf Rang 2.

Die nächste Runde der italienischen Motocross-Meisterschaften findet am Wochenende 27. - 28. April in Cingoli statt. Bis dahin plant das Werksteam weitere Tests mit Alessandro Lupino und Antonio Cairoli.

Ergebnis Italienische Meisterschaften Mantova MX1:

1. Isak Gifting (S), Yamaha, 7-1

2. Alessandro Lupino (I), Ducati, 1-7

3. Giuseppe Tropepe (I), Honda, 2-5

4. Emilio Scuteri (I), Honda, 7-2

5. Alvin Östlund (S), Yamaha, 3-4

6. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 5-3

7. Ivo Monticelli (I), Beta, 4-12

…

13. Jan Pancar (SLO), KTM, 8-25