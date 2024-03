Neues aus der MX-Szene

Am WM-freien Wochenende nutzten einige Fahrer die Möglichkeit, in anderen Serien zu starten. Antonio Cairoli stieg in Mantova auf die neue Ducati Desmo 450 und Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts plant sein Comeback.

Der beim WM-Saisonauftakt verletzte JM Honda Pilot Brent van Doninck konnte am Freitag letzter Woche endlich operiert werden. 6 Tage hatte es gedauert, bis alle notwendigen Materialien und Formalitäten geklärt waren. Die Operation seines gebrochenen Oberschenkelknochens verlief erfolgreich, so dass der Belgier auf seine baldige Rückführung nach Belgien hofft.

Auch der spanische HRC-Werksfahrer verletzte sich im Qualifikationsrennen von Argentinien, konnte deshalb zu den Wertungsläufen nicht antreten und blieb ohne Punkte. Für ihn gab es aber zum Glück Entwarnung. Er wird voraussichtlich am kommenden Wochenende bei seinem Heim-Grand-Prix in Spanien wieder starten können.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann beide Läufe der Auftaktveranstaltung der Dutch Masters in Harfsen. Zweiter wurde Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre mit zwei zweiten Plätzen. Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen wurde zweimal Dritter.

Red Bull KTM MX2 Werksfahrer Liam Everts brach sich im Februar den Daumen und verpasste den Saisonauftakt in Argentinien. Weniger als vier Wochen nach seinem Crash saß 'Liamski' nun erstmals wieder auf dem Motorrad und plant, am kommenden Wochenende in Spanien am Start zu stehen.

Die Ducati Desmo 450 stand bei ihrem Renn-Debüt in Mantova im Zentrum des Geschehens. An einigen Details konnte man aber erkennen, dass es sich noch um einen Prototypen handelt. So waren an Lupinos Einsatzmotorrad deutliche Schleifspuren des hinteren Reifens an der Innenseite des Endschalldämpfers zu sehen. Testfahrer Antonio Cairoli ließ es sich nicht nehmen, in Mantova auch ein paar Startübungen zu absolvieren.