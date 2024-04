Romain Febvre: Herlings den Sieg serviert

Im Rahmen der niederländischen Meisterschaft auf der Piste von Oldebroek zeigten die MXGP-Stars Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM) und Romain Febvre (Kawasaki) spannende Duelle um die Laufsiege.

Superstar Jeffrey Herlings konnte mit der Red Bull-KTM am Ostermontag in Oldebroek beide Rennen bei der zweiten Station der MX Masters für sich entscheiden. Der fünffache Champion hatte aber in beiden Rennen ordentlich mit Kawasaki-Ass Romain Febvre zu tun, der in Durchgang 1 sogar lange führte.

«Der Tag war gut und wir waren auch mit dem Wetter ganz glücklich, die Piste war eigentlich perfekt. Ich hatte im ersten Lauf den Holeshot und habe dann auch etwa 15 Minuten lang geführt», berichtet Febvre. «Dann ist mir leider der kleine Eigenfehler passiert, ich habe das Vorderrad verloren. Dann bin ich nochmals an Jeffrey herangekommen, er war davor schon fünf Sekunden weg, habe dann aber im Finish erneut den Motor abgewürgt.» Herlings siegte mit knapp zehn Sekunden Vorsprung.

Der 32-jährige Routinier aus Frankreich weiß: «Ich habe Jeffrey in Lauf 1 den Sieg wohl serviert. Im zweiten Rennen war Jeffrey am Start vorne, es war aber ein enger Kampf bis zur letzten Runde. Es war wirklich gutes und enges Racing und vor allem ein gutes Training für Riola Sardo.»

Übrigens: Herlings flog in der Quali förmlich um den Kurs, war um 1,3 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Vlaanderen. Yamaha-Werks-Neuling Calvin Vlaanderen kam in beiden Rennen der MXGP-Klasse auf P3, war in Lauf 2 jedoch schon 54 Sekunden hinter dem Sieger Herlings. In der 250er-Kategorie gewann der Franzose Thibault Benistant mit der Werks-Yamaha beide Rennen. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten mit MX2-Rookie Janis Reisulis und Rick Elzinga zwei weitere Yamaha-Fahrer. Reisulis konnte im zweiten Rennen Lokalmatador Elzinga überholen. Die Motocross-WM geht am 7. April in Riola Sardo auf Sardinien weiter.