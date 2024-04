Jeffrey Herlings (KTM) dominiert Dutch Masters

Jeffrey Herlings gewann in Oldebroek

Beim hochkarätig besetzten zweiten Lauf der Dutch Masters in Oldebroek setzten sich die anwesenden Grand-Prix-Piloten klar durch und überrundeten das gesamte restliche Feld. Jeffrey Herlings gewann beide Läufe.

Im niederländischen Oldebroek fand am Ostermontag der zweite Lauf der offenen Dutch Masters statt. Am WM-freien Wochenende nahmen in beiden Klassen einige Grand-Prix-Piloten teil, die den Sieg standesgemäß auch unter sich ausmachten.

In der 500 ccm Klasse dominierte Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings mit zwei Laufsiegen vor dem französischen Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre und Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen, der auf P3 ein einsames Rennen fuhr.

Besonders im zweiten Lauf zeigte sich eine deutliche Zweiklassengesellschaft, denn die Top-3-Piloten, Herlings, Febvre und Vlaanderen, überrundeten das gesamte restliche Feld.

Ergebnis Dutch Masters Oldebroek, 500 ccm:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-2

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 3-3

Beide Läufe der MX2-Klasse gewann der französische Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant

Ergebnis Dutch Masters Oldebroek, 250 ccm:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 1-1

2. Janis Martins Reisulis (LT), Yamaha, 2-2

3. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 3-3