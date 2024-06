Antonio Cairoli (Ducati): Viel Freude beim Comeback

Motocross-Ikone Antonio «Tony» Cairoli sprach nach seinem Gaststart in der Italienischen Meisterschaft über seinen ersten Renneinsatz seit dem Wechsel von KTM als Testfahrer und Botschafter zu Ducati.

Antonio Cairoli sorgte am Wochenende für Schlagzeilen. Der neunfache Weltmeister holte bei der Prestige-Motocross-Serie in Italien bei Regenwetter in Ponte a Egola einen Sieg und einen zweiten Rang hinter seinem Kumpel und Ducati-Testfahrer-Kollege Alessandro Lupino. Für Cairoli war es der erste Rennstart seit knapp zwei Jahren, sein letzter GP-Einsatz war im November 2021.

Das Ducati-Duo war auf der ehemaligen Grand-Prix-Piste bei schwierigen, tiefen Verhältnissen mit der revolutionären Cross-Desmo 450 eine Klasse für sich. Für Cairoli reichte es zu Tagesrang 2, für den 38-Jährigen gab es dennoch einiges zu berichten. «Es hat super viel Spaß gemacht, wieder ein Rennen zu bestreiten», schilderte Tony. «Es waren zwar nicht die Verhältnisse, die ich mir dafür erwartet hatte, es war dennoch super. Ich möchte Ducati für all die Entwicklungsarbeit danken und Alessandro Lupino zum Gesamtsieg gratulieren.»

Auch Ducatis Motocross-Projektleiter Paolo Ciabatti war begeistert von Cairoli: «Es ist eine Freude und Ehre, mit dir zu arbeiten!» Für Cairoli könnte es eventuell noch einen Grand-Prix-Start im Laufe der Saison geben. Ciabatti sprach gegenüber SPEEDWEEK.com von August, womit Frauenfeld in der Schweiz eine Option wäre. Die nächste Runde zur Italienischen Meisterschaft geht am 1. September in Castiglione del Lago in Umbrien über die Bühne, ebenfalls eine sehr attraktive Ex-WM-Strecke.

MX Prestige Ponte a Egola:

1. Alessandro Lupino (I), Ducati, 2-1

2. Antonio Cairoli (I), Ducati, 1-2

3. Giuseppe Tropepe (I), Honda, 3-3

4. Jan Pancar (SLO), KTM, 5-4

5. Alvin Östlund (S), Honda, 4-5

6. Alberto Forato (I), Honda, 6-6