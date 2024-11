Tommy Searle testete die neue Triumph TF 450 RC

Der britische Motocross-Haudegen Tommy Searle testete in den USA erstmals die Triumph TF 450 RC. Er war vom Motorrad begeistert und wird damit in der britischen Motocross-Meisterschaft an den Start gehen.

Das britische Dirt-Store-Motocross-Team hat die Zusammenarbeit mit Kawasaki im Herbst 2024 beendet und wird 2025 mit Tommy Searle auf der brandneuen Triumph TF 450 RC ausrücken. Der 35-Jährige sowie seine Teamkollegen Billy Askew und Joel Rizzi werden in der offenen britischen Meisterschaft (MXGB) fahren.

Searle war zuletzt einige Tage in den USA, um sich auf sein künftiges Arbeitsgerät einzuschießen – er drehte auf der hauseigenen Testpiste von Triumph in Atlanta an der Seite von Markenbotschafter Ricky Carmichael seine ersten Runden auf dem schwarzen Bike der britischen Kult-Marke. Ebenfalls in Atlanta war der schnelle Däne Mikkel Haarup, der die Triumph 2025 in der MXGP-WM einsetzen wird und das MX2-WM-Jahr als starker Fünfter beendete.

«Das Gelände beinhaltet zwei Supercross- und Motocross-Strecken. Ich habe selten so etwas tolles erlebt», erzählte der ehemalige KTM- und Kawasaki-Werksfahrer Searle in seinem Blog und lobte die Anlage in den höchsten Tönen. «Es war ein wunderbarer Tag. Das Motorrad ist wirklich schön zu fahren – ich liebe das Bike. Es ist schön, Teil dieses Projekts zu sein. Ich bin die 250er und 450er gefahren. Sie haben eine sehr starke Basis bei der 450er.»

Mit Carmichael, Haarup, Jake Nicholls und Testfahrer Ivan Tedesco lieferte sich Searle Start-Duelle mit dem 250er- und 450er-Bike. Mit Carmichael testete Searle zudem eine Funk-Sprechanalage, die in den Helm verbaut werden kann. «Das Beste an diesem Motorrad ist, dass man viel einstellen kann und dafür nicht lange braucht. Unsere Test-Crew um Ivan Tedesco hat sehr viel Erfahrung. Wir haben schon viel bei der 250er gelernt, daher war die Abstimmung des Motors beim 450er-Bike nicht mehr so aufwändig», erklärte Carmichael, der mit Searle in Atlanta auch mehrere elektronische Setups ausprobierte.