Lotte van Drunen (Yamaha) in den USA verletzt

Die Damen-Weltmeisterin Lotte van Drunen (Yamaha) aus den Niederlanden hat sich während des Trainings in den USA den rechten Knöchel an drei Stellen gebrochen und ist nach Europa zurückgekehrt. Sie muss operiert werden.

WMX Weltmeisterin Lotte van Drunen hat sich in den USA verletzt. Sie wollte am kommenden Wochenende an den Mini O's in Gatorback Cycle Park (Florida) teilnehmen.

Die Weltmeisterin ist offenbar nicht gestürzt, sondern hat sich den Fuß überdehnt, wie ein Bild des Zwischenfalls zeigt.

Lotte ist bereits wieder nach Europa zurückgekehrt. Sie hat sich den rechten Knöchel an drei Stellen gebrochen. Eine Operation zur Fixierung der Bruchstücke ist erforderlich. Das bedeutet, dass Lotte van Drunen über eine längere Zeit ausfallen wird. Die Damen-WM beginnt am 6. April 2025. Somit hat die Titelverteidigerin hoffentlich genügend Zeit zur Rehabilitation.

«Leider bin ich schon wieder zu Hause», erklärte die enttäuschte Lotte. «Ich habe mir an 3 Stellen den Knöchel gebrochen. Nach der Röntgenuntersuchung haben wir sofort das erste Flugzeug genommen und warten jetzt auf die Operation. Es tut mir so leid für das großartige Team NSA Factory Yamaha Team, das mich eingeladen hatte. Danke für das Vertrauen.»