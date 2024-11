Ken Roczen (Suzuki) erklärt seine Probleme in Perth

Titelverteidiger Ken Roczen (Suzuki) haderte im australischen Perth mit dem Boden und ist im Titelkampf weiter zurückgefallen. Der Deutsche befand sich außerhalb seiner Komfortzone und kämpfte mit mehreren Problemen.

«Meine Starts waren einfach nur schrecklich», meinte Ken Roczen nach dem Doppel-Header im australischen Perth. «Aber die größten Probleme hat mir der Boden bereitet.» Der Kurs war nicht griffig, er hatte hohe Anteile an Sand und trockenem Untergrund. «Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber für mich war das ein Alptraum.»

Auch mit seinem Bike haderte der Thüringer: «Wir hatten hier nur einen Tag zum Testen und das hat unter diesen speziellen Bedingungen nicht gereicht. Ich befand mich zu keinem Zeitpunkt in meiner Komfortzone. Wir haderten mit dem Motorrad, denn es war nicht das Gleiche, wie mein US-Bike. Wir müssen jetzt erst herausfinden, was die genaue Ursache war. Ich habe alles versucht und gegeben und wir müssen nun aus der Situation das Beste machen und daraus lernen.»

Der Titelverteidiger ist nach dem Doppel-Header in Australien, den er auf Platz 2 am Samstag und Rang 3 am Sonntag beendete, weiter zurückgefallen und hat vor dem Finale in Abu Dhabi am 4. Dezember einen Rückstand von 46 Punkten zu Tabellenführer Eli Tomac, der beide Australien-Grands-Prix souverän gewinnen konnte.

Ergebnis WSX Perth 2, SX1:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-3-1-1, 100 Punkte

2. Joey Savatgy (USA), Honda, 2-1-3-3, 89

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-2-3-2, 87

4. Gregory Aranda (F), Yamaha, 4-6-5-7, 68

5. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 6-5-9-8, 59

6. Mitchell Oldenburg (USA), Kawasaki, 5-7-7-15, 58

WM-Stand SX1 nach Runde 3 von 4:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 303 Punkte

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 257, (-46)

3. Joey Savatgy (USA), Honda, 251, (-52)

4. Mitchell Oldenburg (USA), Kawasaki,172, (-131)

5. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 159, (-144)

6. Gregory Aranda (F), Yamaha, 158, (-145)