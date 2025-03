Ducati: Podium trotz Sturz beim MX2-Debüt

Ducati-Testfahrer Alessandro Lupino brachte die brandneue Desmo250 MX-Motocross-Maschine beim ersten Renneinsatz trotz eines Zwischenfalls auf das Treppchen.

Ducati schickte am Wochenende das völlig neue 250er-Motocross-Motorrad erstmals in den öffentlichen Rennbetrieb. Schauplatz des Debüts der Desmo250 MX war die ehemalige Grand-Prix-Strecke von Ottobiano in Norditalien. Dort fand der Auftakt zur italienischen Prestige-Motocross-Serie statt.

Testfahrer Alessandro Lupino fuhr solide Rennen und sorgte dafür, dass sich Ducati Corse und das Team Beddini Factory Racing, das den Einsatz abwickelt, am Ende über Rang 3 in der Tageswertung freuen konnte. Gegen den voll im Training stehenden Grand-Prix-Stammfahrer und Honda-Neuling Valerio Lata fehlte dem mittlerweile 34-jährigen Lupino aber doch etwas an Speed. Im ersten Lauf fuhr Lupino nach dem Start von Position 5 auf Rang 2 nach vorne, musste dann aber von Simone Mancini (Fantic) einen Konter einstecken – beide gingen zu Boden. Mit Schmerzen in der Hand und einem beschädigten Bike rettete Lupino noch Rang 10.

In Lauf 2 holte sich Lupino dann Rang 2, sprang somit noch hinter Lata und TM-Fahrer Julius Mikula als Dritter auf das Tages-Podium. Lata, der wie Lupino im italienischen Polizei-Rennsport-Förderungsprogramm steckt, gewann beide Rennen. Für Ducati war es dennoch ein Achtungserfolg: «Ich bin glücklich, wir haben wieder einen großartigen Job gemacht», sagte Lupino, der mit dem Handicap eines geschwollenen und schmerzenden Handgelenks fuhr und im Qualifying die zweitschnellste Zeit hinlegte. «Ich muss dem Team und Ducati gratulieren, die ein Wunder geschafft haben.»

«Die 250er-Desmo läuft erst seit drei Wochen und dieser Einsatz war eine Art Testtag. Wenn ich nicht vom Motorrad gefahren worden wäre, hätten wir zwei zweite Plätze einfahren können», erklärte Lupino. «Als Fahrer bin ich freudig überrascht, dass ich es auf das Podium geschafft habe und dass wir bei unserem ersten Einsatz bereits ein so konkurrenzfähiges Motorrad haben.» Der Deutsche Brian Hsu (Honda) belegte in der Tageswertung Platz 7. Die zweite Station der Prestige-MX-Serie steigt Ende März in Mantua.