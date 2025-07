Freier Eintritt beim ECMX-Finale in Laubus Eschbach

Am kommenden Wochenende findet in Laubus Eschbach das Saisonfinale des ECMX Cups 2025 statt

In Laubus Eschbach findet am kommenden Samstag (5. Juli 2025) das Finale des ECMX-Cups 2025 statt. Der Ort ist zugleich die Heimat der legendären Kramer-Motorräder aus den 1970er und 1980er Jahren.

Sowohl die WM als auch die ADAC MX Masters sind am kommenden Wochenende noch in der Sommerpause. Im französischen Romagné findet die FIM Junioren-WM 2025 statt, aber auch in Deutschland kommen die Motocross-Fans auf ihre Kosten, denn im hessischen Laubus Eschbach findet am kommenden Samstag (5. Juli) das Finale des ECMX-Cups 2025 statt, das sind die Klassik-Europameisterschaften auf originalen Motorrädern unterschiedlicher Epochen. Somit ist der Klassik-Cup nicht nur ein Rennsportereignis, sondern auch ein Leckerbissen für Technik-Begeisterte. Besonders im Motocross haben sich mehrere grundlegende Evolutionsstufen vollzogen, von den Twinshock-Fahrwerken zu progressiv übersetzten Einzelaufhängungen, Zwei- und Viertakt-Technik, Luft- und Wasserkühlung, diverse Federungskonzepte (Luft, Feder), Rahmenkonzepte (Stahl, Aluminium) oder unterschiedliche Entwicklungen der Steuerungskonzepte (Ein- und Auslass).

All diese technologischen Entwicklungen kann man bei diesen Veranstaltungen bewundern und im harten Renneinsatz verfolgen. Es werden über 200 Fahrer aus 14 Ländern erwartet.

Das im Taunus gelegene Laubus Eschbach hat in Sachen Motocross noch eine weitere Besonderheit: Aus diesem Ort kamen die legendären Kramer-Motorräder bzw. deren Vorgänger Kramer-Maico, auf denen Fahrer wie Rolf Dieffenbach, Hans Kinigadner, Uli Körber oder Søren B. Mortensen in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren unterwegs waren. Es gab zahlreiche Varianten, u.a. auch mit Rotax-Motoren. Firmengründer und Tüftler Fritz Kramer war selbst Vorsitzender des MSC Laubus Eschbach. Am kommenden Samstag wird Sidney Schmidt in der Klasse Twinshock 60+ mit einer originalen Kramer 280 am Start stehen.

Und das Beste: Der Eintritt ist frei! Ab 8 Uhr finden die Trainings-Sessions statt. Ab 12:30 beginnen die Rennen bis ca. 18:30. Ab 19 Uhr finden die Siegerehrungen statt und abschließend gibt es im Festzelt die Race-Party.

Die Wetteraussichten sind bei Tageshöchsttemperaturen von 24 Grad, Sonnenschein und leichter Bewölkung perfekt!

Detaillierter Zeitplan