MotoGP

Weltmeister Marc Márquez: Zurück im Fußballstadion

In Spanien steht am Mittwochabend «El Clásico» zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid an. MotoGP-Weltmeister Marc Márquez ist Ehrengast im Camp Nou, wenn auch diesmal ohne seine Repsol-Honda.

Nach der OP an der rechten Schulter, der sich Marc Márquez gleich nach dem Jerez-Test am 27. November unterzog, muss sich der Repsol-Honda-Star noch in Geduld üben, ehe er wieder voll ins Training einsteigen kann. Da kommt Ablenkung gerade recht – und am heutigen Mittwochabend wird dem achtfachen Weltmeister eine besondere Ehre zu teil: Er wird vor dem Fußballklassiker der spanischen Liga – FC Barcelona gegen Real Madrid – den Rasen des Camp Nou betreten, um vor der Partie symbolisch den Anstoß durchzuführen. Das gab der traditionsreiche Fußballclub aus Barcelona auf seiner Website bekannt.

Marc und sein Bruder Alex mischen sich im Camp Nou ohnehin immer wieder gerne unter die Zuschauer, MotoGP-Fans blieb aber der Besuch des nunmehr achtfachen Weltmeisters bei RB Leipzig in Erinnerung: Im Mai hatte Márquez vor dem Anpfiff des Fußball-Bundesligaspiels RB Leipzig gegen FC Bayern auf der rund 285 PS starken Honda RC213V einen Showrun vollführt. Der 26-jährige Spanier umrundete das Spielfeld in der RB Arena und ließ die Hinterreifen mehrmals richtig qualmen – 45.000 Fans waren begeistert.

Übrigens: Als Kind musste sich der sechsfache MotoGP-Champion einst entscheiden – Fußball oder Motorrad. «Ich glaube, meine Entscheidung war richtig», schmunzelte er rückblickend. Schon als Knirps war Marc ein Anhänger des FC Barcelona: «Ich erinnere mich an Ronaldinho, er war ein Idol für mich. Dann kam Andrés Iniesta, und jetzt ist natürlich Lionel Messi unser Held. Er ist der Beste.»