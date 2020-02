MotoGP

Stefan Bradl (Honda): «Rundenzeiten sind Nebensache»

Honda-MotoGP-Testfahrer Stefan Bradl testet ab heute neue Updates für die 2020-Version der Honda RC213V. In Jerez und Misano fährt er 2020 mit einer Wildcard.

Stefan Bradl testet ab heute drei Tage lang auf dem Sepang International Circuit die neue Honda RC213V des Jahrgangs 2020. Am IRTA-Test von 7. bis 9. Februar wird er aller Voraussicht nach nicht teilnehmen. «Ich habe den Heimflug für Mittwoch gebucht», sagt der Moto2-Weltmeister von 2011 und siebenfache GP-Sieger.

Kann es sein, dass Bradl wie im Vorjahr auch zum IRTA-Test beordert wird, als Jorge Lorenzo wegen seiner Verletzung fehlte? Denn jetzt vermutet Weltmeister Marc Márquez, dass er nur zu 60 oder 70 Prozent fit sein wird nach der Schulter-Operation und deshalb keine Long-runs fahren kann. «Das ist möglich, aber eher unwahrscheinlich», meint der 30-jährige Bayer.

Bradl wird im März den nächsten Test in Jerez abspulen. HRC hat wieder Jerez, Misano und Motegi als die drei Teststrecken ausgewählt. Das heißt: Nur dort darf Bradl vor den GP-Terminen 2020 testen.

«Die zwei Wildcard-Einsätze in Jerez und Misano sind fix. Ein dritter wäre erlaubt, Aragón wäre eine Möglichkeit. Aber in der zweiten Saisonhälfte habe ich einen dicht gedrängten Testplan, da bleibt kaum Zeit für einen Grand Prix», sagt Bradl, der in seine dritte Saison als HRC-Testfahrer geht und an den freien Wochenenden weiter regelmäßig als Experte bei ServusTV auftreten wird.

«Und ob das Suzuka-8h-Rennen wieder auf den Plan kommt, wird sich nich herausstellen», meint Bradl, der bisher 50 MotoGP-Rennen in den Top-Ten beendet hat.

Bradl testete im November in Valencia und zuletzt Ende Januar in Jerez das neueste MotoGP-Modell gemeinsam mit den Superbikes. «Die Entwicklung geht immer ein bisschen weiter. In Malaysia haben wir ein paar Updates dabei. Es sind neue Motorräder, aber ohne großen Veränderungen zum November. Die Basis für 2020 ist schon im November entstanden.»

Neben Bradl wird beim Shakedown-Test mit Alex Márquez nur ein weiterer Honda-Fahrer auf die Strecke gehen. Als Rookie darf er jetzt gemeinsam mit den «concession teams» von Aprilia und KTM und den Testteams auf die Strecke gehen. Wird ihm Bradl etwas helfen? «Ja, wenn er meine Unterstützung braucht. Aber Alex muss jetzt erst einmal selber seinen Rhythmus finden und schauen, dass er zurechtkommt. Wir werden uns natürlich absprechen. Er schaut sich die Daten an und geht das alles durch. Aber für ihn ist es wichtig, ein Gefühl auf einer schnellen und breiten Rennstrecke wie Sepang zu kriegen. Nach der Winterpause werden ihm diese zusätzlichen Kilometer vom Shakedown-Test sicher guttun.»

Alex Márquez wird nur Sonntag und Montag fahren, dann fliegt er für die Repsol-Teampräsentation vom 4.2. nach Jakarta.

Bradl stellt sich bei den Tests klar in den Dienst der Sache. «Logisch, die Rundenzeiten müssen passen. Aber sie stehen hier nicht im Vordergrund. Aber ob ich schnellster Testfahrer bin oder Dritter oder Vierter, das ist nicht kriegsentscheidend. Nach Bestzeiten sind zwar alle happy. Aber am Ende des Tages zählt, dass wir unseren sehr, sehr umfangreichen Testplan abarbeiten. Deshalb bleibt dann keine Zeit, mal zwei Runs mit weichen Reifen zu absolvieren und auf Zeitenjagd zu gehen. Das wird leider nicht der Fall sein. Ich würde es zwar gern machen und schauen, welche Zeit man rauskitzeln kann. Aber das ist bei einem Testteam nicht der entscheidende Faktor. Es ist wichtig, dass man konstant fährt und eine konstant gute Pace hat. In Sepang könnte man bei einer ‘time attack' mit weichen Reifen schon mal eine Sekunde rauspressen, wenn alles passt...»

Die Startliste für den Shakedown-Test (2. bis 4.2.)

6 STEFAN BRADL (D), HONDA TEST TEAM, Honda

22 KATSUYUKI NAKASUGA (J), YAMAHA TEST TEAM, YAMAHA

26 DANI PEDROSA (E), RED BULL KTM FACTORY RACING, KTM

27 IKER LECUONA (E), RED BULL KTM TECH 3, KTM

31 KOHTA NOZANE (J), YAMAHA TEST TEAM, YAMAHA

32 LORENZO SAVADORI (I), APRILIA RACING, APRILIA

33 BRAD BINDER (ZA), RED BULL KTM FACTORY RACING, KTM

38 BRADLEY SMITH (GB), APRILIA RACING, APRILIA

41 ALEIX ESPARGARO (E), APRILIA RACING TEAM GRESINI

44 POL ESPARGARO (E), RED BULL KTM FACTORY, KTM

50 SYLVAIN GUINTOLI (F), TEAM SUZUKI ECSTAR, SUZUKI

51 MICHELE PIRRO (I), DUCATI TEAM, DUCATI

73 ALEX MARQUEZ, REPSOL HONDA TEAM, HONDA

88 MIGUEL OLIVEIRA (P), RED BULL KTM TECH 3, KTM

99 JORGE LORENZO (E), YAMAHA TEST TEAM, YAMAHA