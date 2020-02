MotoGP

Mike Leitner (KTM): «Müssen uns überall verbessern»

Red Bull-KTM ist beim Sepang-Test mit fünf Piloten aufmarschiert; Mika Kallio steht als Ersatzmann bereit. Teammanager Mike Leitner spricht über das Testprogramm und die aktuelle Situation.

Das Red Bull KTM Factory-Team präsentiert sich an den nächsten drei Tagen erstmals in neuer Formation mit beiden Fahrern auf den 2020-Maschinen: Pol Espargaró und Rookie Brad Binder bereiten sich beim Shakedown-Test von 2. bis 4. Februar in Sepang/Malaysia auf den IRTA-Test vor, an dem alle Fixstarter teilnehmen – von 7. bis 9. Februar.

KTM wird mit Pol Espargaró und Brad Binder sowie dem Tech3-Duo Miguel Oliveira und Iker Lecuona sowie Testfahrer Dani Pedrosa fünf der insgesamt 15 Fahrer auf die Piste schicken. Voraussichtlich wird auch der Finne Mika Kallio (er ist vor Ort) einen halben Tag fahren.

Zum Vergleich: Honda bestreitet den Shakedown-Test nur mit Stefan Bradl und Alex Márquez, Ducati nur mit Tester Michele Pirro.

Aber Red Bull KTM will sich 2020 an die Top-5 heranpirschen, deshalb wird ein riesiger Aufwand betrieben.

«Wir haben das Ziel gehabt, bei diesem Sepang-Test alle vier MotoGP-Fahrer mit identischem Material auszustatten», hält KTM-Teammanager Mike Leitner fest. «Das haben wir geschafft. Die Technik-Crews der vier Fahrer haben die Bikes bei uns in Munderfing im Januar gemeinsam zusammengebaut.»

Im November testeten Pol Espargaró und Dani Pedrosa in Valencia und Jerez neue Chassis-Versionen mit eckigen Profilrohren. Pol fühlte sich sehr wohl damit und schaffte damit bei den IRTA-Tests zweimal den neunten Gesamtrang.

«Wir haben verschiedene Versionen des neuen 2020-Chassis», erzählte Leitner nach seiner Ankunft in Sepang. «Aber wir arbeiten in allen Bereichen. Wir arbeiten am Motor mit verschiedenen Sachen, dazu bei der Aerodynamik, bei der Elektronik – überall. Wir müssen uns überall verbessern. Uns wird bei diesem Test mit Sicherheit nicht langweilig. Unsere Boxen sind voll, wir haben ca. 15 Tonnen Material dabei. Wir haben ein dichtes Testprogramm. Jetzt müssen wir schauen, dass wir einen sauberen Sepang-Test hinlegen.»

Da sich die neuen Gitterrohrstahlrahmen auf Anhieb glänzend bewährt haben, hat KTM keine 2019-Versionen mehr mitgebracht.

«Nach den November-Tests war klar, dass die letztjährigen Chassis auf die Seite geräumt werden», betont Leitner. «Wir haben immer noch einen Stahlrahmen und wir haben immer schon einen Mix aus runden Rohren und Profilen gehabt. Die Mitbewerber haben ja bei ihren Alu-Chassis auch teilweise Rohre und Profile. Du musst einfach irgendwie an gewissen Stellen die nötige Steifigkeit erzielen. Also muss man beim Material etwas wegnehmen oder dazu tun. Deshalb haben wir runde, dreikantige, vierkantige und ovale Profile – alles!»

Der Shakedown-Test dauert drei Tage, nach zwei Tagen Pause geht es mit dem IRTA-Test weiter. Die KTM-Asse werden aber nicht sechs Tage durchgehend testen. «Es kann ja sein, dass es an drei der sechs Tage regnet, deshalb sind wir froh über die drei zusätzlichen Tage beim Shakedown-Test. Wir haben ein klares Programm, was wir alles probieren wollen. Wenn wir das Ziel erreicht haben, können wir beim Fahren wieder nachlassen. Aber beim offiziellen IRTA-Test wollen unsere Fahrer ja sowieso auf die Strecke... Doch dank der zusätzlichen drei Tage können wir eventuell größere Pausen machen. Wir werden vielleicht nicht immer den ganzen Tag fahren, sondern manchmal früher aufhören oder erst am Nachmittag beginnen.»

«Testfahrer Mika Kallio haben wir noch als Ersatzmann mit für den Fall, dass sich jemand verletzt oder jemand krank wird», sagt Leitner. «Aber je nach Wetter werden wir ihn einen Tag fahren lassen.»

Die Startliste für den Shakedown-Test (2. bis 4.2.)

06 STEFAN BRADL (D), HONDA TEST TEAM, Honda

22 KATSUYUKI NAKASUGA (J), YAMAHA TEST TEAM, YAMAHA

26 DANI PEDROSA (E), RED BULL KTM FACTORY RACING, KTM

27 IKER LECUONA (E), RED BULL KTM TECH 3, KTM

31 KOHTA NOZANE (J), YAMAHA TEST TEAM, YAMAHA

32 LORENZO SAVADORI (I), APRILIA RACING, APRILIA

33 BRAD BINDER (ZA), RED BULL KTM FACTORY RACING, KTM

38 BRADLEY SMITH (GB), APRILIA RACING, APRILIA

41 ALEIX ESPARGARO (E), APRILIA RACING TEAM GRESINI

44 POL ESPARGARO (E), RED BULL KTM FACTORY, KTM

50 SYLVAIN GUINTOLI (F), TEAM SUZUKI ECSTAR, SUZUKI

51 MICHELE PIRRO (I), DUCATI TEAM, DUCATI

73 ALEX MARQUEZ, REPSOL HONDA TEAM, HONDA

88 MIGUEL OLIVEIRA (P), RED BULL KTM TECH 3, KTM

99 JORGE LORENZO (E), YAMAHA TEST TEAM, YAMAHA