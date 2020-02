MotoGP

MotoGP-Rekord: 19 von 22 Bikes vom neuesten Jahrgang

Die Zeiten, in denen die MotoGP-Abstände in Munuten statt in Zehntelsekunden gemessen wurden, sind längst vorbei. Nur drei Fahrer sitzen 2020 auf Vorjahresmaschinen.

Auch wenn die Teams, Hersteller, Fahrer und Teammitglieder nicht immer mit den Entscheidungen von MotoGP-Promoter Dorna einverstanden sind, seit der Machtübernahme der Spanier vor der Saison 1992 hat sich Vieles zu. Besseren gewendet. Und selbst die heftigsten Kritiker der Dorna müssen heute zugeben, dass der etappenweise Schritt von den Zweitaktern zu den Viertaktern, die Einführung der Einheitsreifen, der Übergang zu Einheitsmotoren für die Moto2 und die Ideen zur Kostenreduktion in der Moto3 und der Übergang zu den einheitlichen Elektroniksystemen (Dell’Orto in der Moto3, Magneti Marelli in der Moto2 und MotoGP) mehrheitlich sinnvolle Lösungen waren.

Denn sie haben die Felder in allen Klassen enger zusammengeführt, in der MotoGP WM sind so viele Werke (sechs) am Start wie nie zuvor, der Andrang der Teams und Fahrer ist gewaltig, die Dorna investiert auf der ganzen Welt viel Geld in diverse Talent-Cups und speist die Teams in den drei Klassen mit 60 bis 70 Millionen Euro im Jahr, denn seit dem Ausstieg der Zigarettenfirmen sind verlässliche Millionen-Sponsoren eine Seltenheit geworden.

Denn nicht alle Energy-Drink-Firmen sind finanziell gut aufgestellt, man denke nur an Dark Dog, Grizzly, Phantom, Red Devil, Go&Fun, Drive M7 und andere, die kamen und gingen.

Der unermüdliche Andrang und das Interesse neuer Rennstreckenbetreiber an der MotoGP verdeutlicht die Attraktivität der MotoGP-Rennserie, 2010 werden erstmals 20 Grand Prix ausgetragen, bald werden es 22 sein.

Außerdem werden in der kommenden Saison so viele aktuelle 2020-Werksmaschinen wie noch nie aufmarschieren: Je vier von Ducati, Yamaha und KTM, drei von Honda (zwei bei Repsol und eine bei LCR für Cal Crutchlow), dazu zwei Suzuki und zwei Aprilia – also insgesamt 19 von 22 Piloten. Nur Takaaki Nakagami (bei LCR) und Rabat und Zarco erhalten Gebrauchtmotorräder.

Wer erinnert sich noch an das Jahr 1990, der vorletzten Motorrad-GP-Saison unter der Regie des Motorradweltverbands FIM?

Damals traten in der 500-ccm-Klasse 16 Fahrer an, neun kamen ins Ziel. Doohan auf Platz 4 fehlten 44,8 Sekunden auf den Sieger Schwantz. Der Sechstplazierrte Marco Papa war bereits überrundet, der Siebtplatzierte Cees Doorakkers zweimal, Truchsess ebenfalls, der Schweizer Niggi Schmassmann als Neunter sogar viermal. Mit Suzuki, Honda, Yamaha und Cagiva waren 1990 drei Hersteller am Start, dazu Bastler Paton beim Heim-GP in Misano. Denn die Teams waren nicht vertraglich zur Teilnahme an allen Rennen verpflichtet.

Das Cagiva-Werksteam mit Randy Mamola, Alex Barros und Ron Haslam fuhr damals in Salzburg gechlossen in die Top-11, in Rijeka fielen alle drei Bikes aus.

Damals wurde in der Road Racing Commission der FIM diskutiert, ob man künftig die seriennahen 750-ccm-Viertakter aus der britisch angehauchten TT-F1-Weltmeisterschaft in der 500er-WM mitfahren lassen sollte – zur Füllung der Startfelder.

1991 wurden dann sogar die Norton-Wankel-Maschinen in der Halbliter-WM erlaubt, obwohl sie beim komplizierten Umrechnungsfaktor 1:1,7 auf einen Hubraum von 588 ccm kamen.

Norton kassierte dank Ron Haslam mit diesem Geschwür in Donington nach Platz 12 immerhin vier WM-Punkte und schaffte Rang 4 in der Marken-WM.

So sehen die MotoGP-Teams 2020 aus:

Repsol-Honda

Marc Márquez, Alex Márquez



Ducati Team

Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci



Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Valentino Rossi



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaró, Brad Binder



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Bradley Smith? Andrea Iannone?



Pramac Racing

Jack Miller, Francesco Bagnaia



Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco



Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Franco Morbidelli



LCR Honda

Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami



Red Bull KTM Tech3

Miguel Oliveira, Iker Lecuona