MotoGP

Jorge Lorenzo: Erstes Action-Bild aus Sepang

Nach genau 1117 Tagen schwang sich Jorge Lorenzo heute erstmals wieder auf seine geliebte Yamaha YZR M1.

Jorge Lorenzo gab letzte Woche den erwarteten Testfahrer-Vertrag mit Yamaha Motor Racing bekannt, er dreht heute auf dem Sepang International Circuit seine Runden, während sich die Werksfahrer Valentino Rossi und Maverick Viñales für eine PR-Aktion und Filmaufnahmen in Jakarta/Indonesien befinden. Am Donnerstag wird dann das Yamaha-Team in Sepang erstmals in den Farben von 2020 präsentiert,.

Yamaha ließ beim Shakedown-Test (2. bis 4.2.) zuerst die beiden japanischen Testfahrer Nakasuga und Nozane Abstimmungsarbeiten verrichten, ehe der 32-jährige Lorenzo gestern im Paddock eintraf und seine M1 in Empfang nahm.

Inzwischen hat das Yamaha-Werksteam verlautbart, dass der dreifache MotoGP-Weltmeister Lorenzo auch am kommenden Wochenende beim IRTA-Test (7. bis 9.2.) zumindest an zwei Tagen auf die Strecke gehen wird.

Shakedown-Test, Sepang, Montag 3. Februar:

1. Dani Pedrosa, KTM, 1:59,841 min

2. Pol Espargaró, KTM, 1:59,972

3. Alex Márquez, Honda, 2:00,270

4. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,695

5. Michele Pirro 1, Ducati, 2:00,695

6. Stefan Bradl, Honda, 2:00,749

7. Brad Binder, KTM, 2:00,899

8. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:01,125

9. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,240

10. Iker Lecuona, KTM, 2:01,946

11. Yamaha Test 1, 2:02,713

12. Yamaha Test 3, 2:03,348

13. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,606

Shakedown-Test, Sepang, Sonntag 2. Februar:

1. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,625 min

2. Michele Pirro, Ducati, 2:00,642

3. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2;00,909

4. Alex Márquez, Honda, 2:01,317

5. Brad Binder, KTM, 2:01,616

6. Stefan Bradl, Honda, 2:01,637

7. Bradley Smith, Aprilia, 2:02,760

8. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:04,888