MotoGP

Shakedown-Test Sepang, Tag 2: KTM vor Alex Márquez

Dani Pedrosa und Pol Espargaró führen die Zeitenliste am Montag in Sepang an. MotoGP-Rookie Alex Márquez (Honda) landete auf Platz 3, Jorge Lorenzo (Yamaha) verschob sein Debüt als Testfahrer auf den Dienstag.

Am zweiten von drei Shakedown-Testtagen in Sepang blieben mit Dani Pedrosa und Pol Espargaró zwei KTM-Piloten unter der Marke von 2:00 min. Am Sonntag war Espargaró noch ohne Zeitnahme-Transponder unterwegs gewesen, Pedrosa hatte hingegen eine 2:00,625 min zur Tagesbestzeit gereicht. Auf Platz 3 landete am Montag Repsol-Honda-Pilot Alex Márquez, der mit einem Sturz allerdings kurzzeitig auch für eine rote Flagge gesorgt hatte.

Zur Erinnerung: Der Moto2-Champion des Vorjahres darf als Rookie neben den Testfahrern und «concession teams» (KTM und Aprilia) am Shakedown-Test teilnehmen. Auf den dritten Tag muss er aber verzichten, denn Repsol Honda stellt sich am morgigen Dienstag ab 9:30 Uhr MEZ in Jakarta (Indonesien) offiziell vor.

Der neue Yamaha-Edeltester Jorge Lorenzo tauchte am Montag zwar in den Boxen des Sepang International Circuits auf, auf die Strecke wird der dreifache MotoGP-Champion aber erst am Dienstag gehen. Für Yamaha war der japanische Testfahrer Nakasuga im Einsatz.

Shakedown-Test, Sepang, Montag 3. Februar:

1. Dani Pedrosa, KTM, 1:59,841 min

2. Pol Espargaró, KTM, 1:59,972

3. Alex Márquez, Honda, 2:00,270

4. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,695

5. Michele Pirro 1, Ducati, 2:00,695

6. Stefan Bradl, Honda, 2:00,749

7. Brad Binder, KTM, 2:00,899

8. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:01,125

9. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,240

10. Iker Lecuona, KTM, 2:01,946

11. Yamaha Test 1, 2:02,713

12. Yamaha Test 3, 2:03,348

13. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,606

Shakedown-Test, Sepang, Sonntag 2. Februar:

1. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,625 min

2. Michele Pirro, Ducati, 2:00,642

3. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2;00,909

4. Alex Márquez, Honda, 2:01,317

5. Brad Binder, KTM, 2:01,616

6. Stefan Bradl, Honda, 2:01,637

7. Bradley Smith, Aprilia, 2:02,760

8. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:04,888