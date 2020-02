MotoGP

Repsol Honda: MotoGP-Teamvorstellung im Livestream

Wenn die Brüder Alex und Marc Márquez morgen in Jakarta die Repsol-Honda für die MotoGP-Saison 2020 enthüllen, können Fans die Präsentation live mitverfolgen.

Das Ducati Team eröffnete am 23. Januar im historischen Palazzo Re Enzo in Bologna den Reigen der Teamvorstellungen für die MotoGP-Saison 2020, Repsol Honda zieht am Dienstag, 4. Februar nach: Ab 9:30 Uhr MEZ treten Marc und Alex Márquez erstmals offiziell als Teamkollegen in den Repsol-Honda-Farben auf. Fans auf der ganzen Welt können den Event im Livestream auf den Social-Media-Kanälen von HRC oder auf motogp.com verfolgen.

Bei der Teamvorstellung in Jakarta (Indonesien) wird natürlich auch die RC213V für die anstehende Saison enthüllt. Beim Shakedown-Test in Sepang war Rookie Alex Márquez am Sonntag und Montag noch in den HRC-Farben unterwegs, die wir sonst von Testfahrer Stefan Bradl kennen.

Während das Repsol-Honda-Duo für die Teamvorstellung einen Zwischenstopp in Indonesien einlegt, nutzen Yamaha und Suzuki den Sepang International Circuit als Bühne, um Mannschaft und Design für die neue Saison vorzustellen. Am Donnerstag, 6. Februar, finden gleich drei Präsentationen statt: Auf Suzuki folgen das Yamaha-Werksteam und Petronas SRT, ehe am Freitag der dreitägige IRTA-Test an selber Stelle beginnt.

MotoGP-Teamvorstellungen 2020

4. Februar: Repsol Honda Team in Jakarta, Indonesien

6. Februar: Suzuki, Yamaha und Petronas Yamaha SRT auf dem Sepang International Circuit, Malaysia

18. Februar: KTM, virtuelle Präsentation

MotoGP-Tests in der Pre-Season 2020

Sepang, 2. bis 4. Februar 2020 (dreitägiger Shakedown-Test)

Sepang, 7. bis 9. Februar 2020 (dreitägiger offizieller Test)

Katar, 22. bis 24. Februar 2020 (dreitägiger offizieller Test)