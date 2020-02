MotoGP

Die ersten Bilder: Lorenzo als Yamaha-Testfahrer

Seit verkündet wurde, dass Jorge Lorenzo als Testfahrer zu Yamaha zurückkehrt, rückte der Shakedown-Test in Sepang noch mehr in den Mittelpunkt. Der Mallorquiner spannt seine Fans aber auf die Folter.

Nachdem Jorge Lorenzo erst am Sonntag in Malaysia eingetroffen war, ließ er sich am heutigen Montag erstmals auch auf dem Sepang International Circuit blicken, wo er auf die Yamaha-Crew traf – darunter Rossis ehemaligem Crew-Chief Silvano Galbusera, der jetzt ebenfalls im Yamaha Factory Racing Test Team im Einsatz ist.

Auf der Strecke wird sich der dreifache MotoGP-Champion erst am Dienstag, dem dritten und letzten Shakedown-Testtag, zeigen. Der Mallorquiner zog aber bereits die Lederkombi über und schwang sich auf die M1, die er selbst als sein «natürliches Bike» bezeichnet. Immerhin holte Lorenzo auf der Yamaha von 2008 bis 2016 drei MotoGP-Titel und 44 seiner 47 Siege in der Königsklasse. Dazu stehen in den neun gemeinsamen Jahren insgesamt 107 Podestplätze und 39 Pole-Positions zu Buche.

«Ich bin happy zurück zu sein», verkündete Lorenzo auf Instagram, wo er seine Ankunft in Sepang mit seinen 1,8 Millionen Follower teilte. «Viele neue Dinge und Überraschungen warten auf uns, bleibt dabei und checkt mein Account», meinte er noch vielsagend.