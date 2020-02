MotoGP

Suzuki-Retrolook für 2020: Viel Silber zum Jubiläum

Alex Rins und Joan Mir haben in Sepang soeben die neue GSX-RR für die MotoGP-Saison 2020 enthüllt: Das Design ist an 1962 angelehnt, als Ernst Degner den Titel in der Klasse 50 ccm gewann.

Am Tag vor dem ersten IRTA-Test des Kalenderjahres präsentierte sich das Suzuki Ecstar Team mit Alex Rins (24) und Joan Mir (22) in Sepang. 2020 begeht Suzuki das 60-jährige Jubiläum im GP-Sport, auf der Isle of Man nahm der japanische Hersteller 1960 erstmals an einem Grand Prix teil. Deshalb bekam die GSX-RR einen neuen Anstrich verpasst: Die Lackierung erinnert an den ersten GP-Sieg und den ersten Titelgewinn durch Ernst Degner 1962 in der Klasse 50 ccm.

In der Königsklasse bescherte Rins dem Hersteller aus Hamamatsu im Vorjahr zwei MotoGP-Siege (Austin und Silverstone). Mir sammelte in seiner Rookie-Saison zehn Top-10-Ergebnisse und hat Rang 5 auf Phillip Island als persönliche Bestleistung vorzuweisen. Am Ende standen für das spanische Duo die WM-Ränge 4 und 12 zu Buche – 2020 soll die Messlatte noch höher gelegt werden.

«Wir haben zwei Siege gefeiert und wir werden mit diesen neuen Farben versuchen, mehr Siege einzufahren. Ich bin sehr glücklich, diese Farben zu tragen. Wir arbeiten gut, wir träumen und wir geben Vollgas», betonte Rins bei der Teamvorstellung in Sepang. «Das Ziel ist, mehr als zwei Siege zu holen, viel mehr als zwei. Wir arbeiten dafür.»

Sein Teamkollege gibt sich noch zurückhaltender: «Das Vorjahr war schwierig, wir haben viel Erfahrung gesammelt und haben hart gearbeitet, um so bereit wie möglich für diese Saison zu sein und uns zu verbessern», blickte Mir zurück. Denn eines ist klar: «Ich bin kein Rookie mehr, es ist Zeit weiter zu pushen und zu lernen – denn ich bin noch immer nicht der erfahrenste Fahrer in der Startaufstellung. Es ist ohnehin sehr wichtig, sich immer zu verbessern. Ich freue mich sehr, ein zweites Jahr mit Suzuki und jetzt diesen Farben unterwegs zu sein. Das Vorjahr haben wir in einer sehr guten Form abgeschlossen. Ich glaube, wenn wir so weitermachen oder noch besser sind, wird es sehr gut», ließ er sich dann doch entlocken.

Übrigens: Nach Suzuki werden heute auf dem Sepang International Circuit noch das Yamaha-Werksteam sowie Petronas SRT ihre offizielle Teampräsentation abhalten.