Marc Márquez: «Will Performance von 2019 wiederholen»

Im Vorjahr kassierte Marc Márquez bei 19 Grand Prix 12 Siege und 6 zweite Plätze. So eine BIlanz plant er auch für 2020. Aber die Schulter macht Beschwerden.

Übermorgen beginnt für Weltmeister Marc Márquez die Vorbereitung auf die MotoGP-Saison 2020, er nimmt von Freitag bis Sonntag am IRTA-Test in Sepang/Malaysia teil. Bei der Repsol Honda Team Presentation in Jakarta/Indonesien betonte der achtfache Weltmeister, dass er nach seiner Schulter-Operation von Ende November noch nicht bei Kräften ist.

«Ich weiß, dass mein gesundheitlicher Zustand nicht optimal ist. Die Operation an der rechten Schulter sah anfangs einfacher aus, aber besonders die Genesung gestaltet sich komplizierter als nach der Operation an der linken Schulter vor einem Jahr», schilderte der Weltmeister.

«Aber wir haben in den letzten Wochen hart geschuftet, um beim Malaysia-test in guter Verfassung antreten zu können. Ich schätze, wir halten jetzt bei 60 bis 70 Prozent meiner Leistungsfähigkeit. Wir hatten einige Probleme mit der Heilung der Schulter, aber ich hatte letzte Woche erstmals Gelegenheit, ein Motorrad zu fahren. das ist nicht schlecht gelaufen, aber es waren nur wenige Runden….»

«Die Strategie für den Sepang-Test ist klar. Ich muss einen guten Kompromiss zwischen mir und dem Motorrad finden und dazu einen guten Rhythmus. Ich werde nur die wichtigsten Dinge probieren können, denn ich werde nicht imstande sein, eine Menge Runden zu drehen», vermutet der Spanier, der am 17. Februar 27 Jahre alt wird.

«Es sieht so aus, als würden sich die Probleme mit der Schulter jede Woche verbessern. Vor einem Monat stand ich vor einem Riesenproblem, aber inzwischen geht es Schritt für Schritt besser. Mein Ziel ist es, bis zum Rennen in Katar am 8. März 100-prozentig fit zu sein. Vor einem Jahr hatte ich im Grunde dieselben Beschwerden, aber wir haben sie gut bewältigt. Beim Sepang-Test war ich 2019 noch nicht in guter Verfassung. Doch beim Katar-GP hatte ich keine Mühe, das Rennen in einer guten Position zu beenden. Mein Physio Carlos leistet auch jetzt wieder wertvolle Dienste. Ich werde in Sepang alle guten Teile ausprobieren, die Honda angeliefert hat. Und ich werde alles tun, um eine gute Pace zu finden.»

Marc Márquez hat 2019 bei 19 Grand Prix zwölf Siege und sechs zweite Plätze erzielt, nur in Texas schied er durch Sturz aus. Es war Marcs siebte und beste MotoGP-Saison.

«2019 war ich sehr konstant und sehr schnell, bei allen erdenklichen Verhältnissen. In diesem Jahr will ich diese Performance wiederholen. Ich will nicht behaupten, dass ich meine Vorjahres-Ergebnisse verbessern will, denn es war eine sehr gute Saison», ist sich der Honda-Star bewusst. «Aber ich möchte so gut abschneiden wie 2019. Wir werden jedoch in Katar alle mit null Punkten beginnen. Danach werde ich alles tun, um jedes Wochenende mit der richtigen Mentalität anzutreten und immer um Podestplätze kämpfen. Wir möchten so oft wie möglich punkten, um am Ende der Weltmeisterschaft wieder vorne zu sein.»

