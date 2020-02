MotoGP

Rookies beim Shakedown-Test: Keine «Lex Márquez»

Red Bull-KTM-Teammanager Mike Leitner befürwortet die zusätzlichen Testtage für MotoGP-Rookies wie Alex Márquez (Repsol Honda). Und was sagt er zum anstehenden Ducati-Debüt von Johann Zarco in Sepang?

Erstmals durfte neben den «concession teams» von KTM und Aprilia, die 2019 keine Podestplätze errungen haben und deshalb Privilegien genießen, und den Test-Teams auch MotoGP-Rookie Alex Márquez beim Shakedown-Test mitmischen. Es wurde gerätselt, ob das wieder eine «Lex Márquez» sei wie damals, als Marc 2013 als Rookie sofort in Repsol-Honda-Werksteam einsteigen durfte, während sich vorher Rookies wie Ben Spies zuerst ein Jahr lang in einem Kundenteam abrackern mussten.

Aber Mike Leitner widerspricht. «Es gab ja früher extra Ende November einen Rookies-Test in Sepang, der inzwischen nicht mehr stattfindet», hält der Oberösterreicher fest. «Dass die MotoGP-Rookies 2020 erstmals beim Shakedown in Malaysia mitfahren dürfen, ist schon bei einem IRTA-Komitee-Meeting im Frühling 2019 beschlossen worden, als noch niemand wusste, dass Alex in die MotoGP aufsteigt. Da war für ihn die Königsklasse noch weit weg. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass die Rookies zusätzliche Testtage bekommen, egal bei welchem Hersteller sie fahren. Es ist ja viel gescheiter, wenn die Neulinge jetzt im Februar fahren, wo das Material sowieso schon da ist. Früher musste das Material extra nach Übersee verfrachtet werden.»

KTM hat mit Brad Binder und Iker Lecuona selbst zwei Rookies unter Vertrag, sie wären aber sowieso startberechtigt gewesen – wegen der Concession-Team-Situation.

Das leidige Kapitel Johann Zarco, dessen KTM-Vertrag 2019 nach dem elften Platz in Misano mit sofortiger Wirkung aufgelöst wurde, ist bei KTM abgehakt. Der Franzose wird am Freitag erstmals bei Avintia Racing auf einer Ducati GP19 sitzen. «Er interessiert mich genauso wie jeder andere MotoGP-Fahrer. Aber so stark wie letztes Jahr interessiert er mich nimmer», schmunzelt Leitner.

MotoGP-Tests für die Saison 2020:

Sepang, 7. bis 9. Februar 2020 (dreitägiger offizieller Test)

Katar, 22. bis 24. Februar 2020 (dreitägiger offizieller Test)

Jerez, 4. Mai (offizieller Test nach dem GP)

Barcelona, 8. Juni (offizieller Test nach dem GP)

Finnland, 15. und 16. Juni (Michelin-Reifen-Test, nur mit Testteams)

Misano, 15. und 16. September (zweitägiger Privattest)

MotoGP-Tests für die Saison 2021 (ab 16. November 2020):

Jerez, 19. und 20. November 2020 (offizieller Test)

Sepang, 1. bis 3. Februar 2021* (Shakedown-Test)

Sepang, 6. bis 8. Februar 2021* (offizieller Test)



* vorläufige Daten