MotoGP

Joan Mir (Suzuki): «Noch nie so gut trainiert»

«Wer mehr trainiert, braucht weniger Glück», erklärte ein bestens gelaunter Joan Mir bei der Suzuki-Teamvorstellung in Sepang. Die Vorzeichen für die MotoGP-Saison 2020 sind demnach gut.

Mit seinen 22 Jahren hat Joan Mir schon eine MotoGP-Saison hinter sich. Mit zehn Top-10-Ergebnissen landete der Suzuki-Werksfahrer in seinem Debüt-Jahr auf WM-Rang 12, wobei er nach seinem Crash beim Montag-Test von Brünn zwei Grand Prix verpasste. Von den Rookies war am Ende nur Sensationsmann Fabio Quartararo (20) besser, der sieben Mal auf dem Podest stand. Mir hat Rang 5 auf Phillip Island als persönliche Bestleistung vorzuweisen.

2020 ist Mir kein Rookie mehr, wie er bei der Teampräsentation in Sepang mit einem Schmunzeln unterstrich. Wie lief die Vorbereitung auf seine zweite Saison in der Königsklasse der Motorrad-WM? «Mein Winter war gut, ich habe viel trainiert. Das Gute ist, dass man im Winter mehr Zeit hat, um sich auf die Saison vorzubereiten. Körperlich bin ich jetzt sicher wieder bei 100 Prozent. Ich hatte Zeit, um mich zu erholen und auch um meine Fähigkeiten auf dem Bike zu verbessern, indem ich Motocross, Dirttrack und Trial gefahren bin. Dann habe ich auch Kardio-Dinge gemacht, zum Beispiel Skitouren – also bergaufwärts und nicht abwärts auf den Skiern. Es war wahrscheinlich die beste Pre-Season, die ich bisher hatte», fasste der Moto3-Weltmeister von 2017 zusammen. «Alles Fahrer wollen sich körperlich verbessern, da reicht es nie. Ich glaube, dass wir in diesem Aspekt einen guten Job gemacht haben. Man braucht hier immer noch mehr Zeit, aber ich bin besser vorbereitet als je zuvor.»

Am Freitag schwingt sich der Suzuki-Werksfahrer erstmals wieder auf seine neu lackierte GSX-RR, die am Donnerstag in Sepang präsentiert wurde. «Beim Test in Valencia und Jerez haben wir schon einige Verbesserungen gesehen, wir waren beide im Kampf um die Top-Platzierungen im Test dabei. Das ist etwas Gutes, Suzuki macht einen großartigen Job. Hier in Sepang bekommen wir einige neue Teile für das Bike, darunter Chassis, Schwinge, einige neue Dinge am Motor: Einige wirklich interessante Sachen, die wir in diesen drei Tagen genau unter die Lupe nehmen müssen», gab Mir den Plan für den ersten IRTA-Test des Kalenderjahres vor.

Wenn am 8. März in Doha der erste Grand Prix der Saison ansteht, will der junge Spanier in der vorderen Gruppe mitmischen: «Ich will an der Performance aus den letzten Rennen und den Tests am Ende des Vorjahres anknüpfen und, wenn möglich, möchte ich ein bisschen mehr Glück haben – und dafür auch arbeiten. Denn einige sagen ja, je mehr man trainiert, umso weniger Glück braucht man», ergänzte Mir, der langfristig plant.

«Wir haben im Moment noch nichts ausgemacht, aber wir reden, das kann ich sagen», verriet Mir zur Situation auf dem Transfermarkt im Hinblick auf 2021. «Meine Priorität ist, hier bei Suzuki zu bleiben. Aber wenn es nicht möglich ist, müssen wir eine Lösung finden.»