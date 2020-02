MotoGP

Petronas Yamaha: Quartararo & Morbidelli wollen mehr

In Sepang präsentierten nach den Werksteams von Suzuki und Yamaha auch die Petronas-Yamaha-Piloten Fabio Quartararo und Franco Morbidelli ihre MotoGP-Bikes für 2020. Die Messlatte liegt hoch.

«Wie jeder weiß, habe ich ein sehr wichtiges Dokument für meine Zukunft unterzeichnet – mit Yamaha für 2021 und 2022. Aber das Wichtigste ist, dass ich wirklich hart trainiert habe, um noch fitter als im Vorjahr zu sein – und so noch konkurrenzfähiger», betonte Fabio Quartararo vor seiner zweiten und letzten Saison im Yamaha-Kundenteam Petronas SRT. «Ich glaube, ich habe im Winter einen wirklich guten Job gemacht. Meine körperliche Verfassung ist sehr gut. Ich kann es nicht erwarten, auf das neue Bike zu steigen. Es ist gefühlt so viel Zeit vergangen seit November.»

Welche Ziele setzt sich der beste Rookie und WM-Fünfte des Jahres 2019 in der kommenden Saison? «Wir müssen zunächst das Potenzial unseres Motorrads, aber auch der anderen Hersteller sehen», dämpfte «El Diablo» nach sieben Podestplätzen und sechs Pole-Positions in seiner Debüt-Saison die Erwartungen. «Sicher haben wir die Saison im Vorjahr sehr gut beendet, wir haben um das Podest und in einigen Rennen sogar um den Sieg gekämpft. Ich glaube, dass das Team hart gearbeitet hat, das gilt auch für Yamaha. Ich freue mich wirklich darauf, das neue Bike zu testen. Natürlich will ich eine gute Saison zeigen, wir werden so hart wie möglich arbeiten und wir wissen, dass das Team sehr clever ist. Wir werden einen guten Job machen», so der 20-jährige Franzose.

Sein Teamkollege Franco Morbidelli verkürzte die Winterpause, indem er im Dezember am Acht-Stunden-Rennen auf dem Sepang International Circuit teilnahm. Trotzdem wartet er ungeduldig auf den ersten IRTA-Test des Jahres. «Es fühlt sich gut an, wieder in Sepang zu sein. Es fühlt sich fast so an, als hätte ich nie aufgehört. Die Box ist sogar dieselbe als beim Acht-Stunden-Rennen. Alles ist ziemlich ähnlich, nur das Bike ist anders – es ist wieder mein normales Bike, jetzt mit neuen Farben, die schön sind. Wir werden versuchen einen guten Job zu machen», so der Italiener.

Der Plan für die am Freitag beginnenden Testfahrten steht: «Endlich geht es wieder los, es wird wichtig sein, ziemlich schnell ein gutes Feeling und den richtigen Speed zu finden und einen guten Job zu machen, um sich an die kleinen Dingen anzupassen, die wir am Bike haben. Wir müssen das Level, das schon im Vorjahr gut war, auf eine neue Stufe heben. Wir werden sehen, ob ich es in diesem Jahr schaffen kann. Und natürlich geht es darum, Spaß auf dem Bike zu haben», zählte Morbidelli, 2019 WM-Zehnter, auf.

Der Moto2-Weltmeister von 2017 formuliert für die Saison 2020 konkrete Ziele: «Wie gesagt, ich will mich steigern. Ich glaube, ich habe im Winter gut gearbeitet. Wir werden sehen, ob ich es schaffe, das zu tun, was ich tun muss. Ich muss in vielen Rennen um das Podest kämpfen – das werde ich versuchen.»