MotoGP

Davide Brivio: Suzuki setzt auf Rins und Mir

Alex Rins und Joan Mir sollen sich in der MotoGP-Saison 2020 gegenseitig pushen. Davide Brivio schwärmte bei der Suzuki-Teamvorstellung in Sepang von seinen Fahrern: «Wir wollen so lange wie möglich zusammenarbeiten.»

«Die Saison 2019 war wichtig für uns, weil wir das ganze Jahr über konstant Fortschritte gezeigt haben. Ich glaube, das ist der richtige Weg zum Erfolg. Wir hatten eine gute Saison und konnten zwei Siege holen, was eines unserer Ziele war – und wir haben es geschafft. Wir haben viel gelernt, es war ein weiterer wichtiger Schritt für Alex und das Team. Wir sind auch sehr glücklich, weil Joan sich stetig verbessert hat und die nicht unbedeutende Verletzung von Brünn überwinden konnte, um die Saison mit sehr soliden Rennen zu beenden», blickte Davide Brivio auf die vorangegangene MotoGP-Saison zurück. «Nicht nur die Ergebnisse waren herausragend, sondern auch die Herangehensweise an die GP-Wochenenden und insgesamt die Arbeitsmethode. Auf beiden Seiten nehmen wir einige gute Lektionen in die Saison 2020 mit.»

Mit der offiziellen Teamvorstellung am heutigen Donnerstag und dem am Freitag beginnenden IRTA-Test in Sepang wird der Fokus aber endgültig auf die anstehende Saison gelenkt – ein Jubiläumsjahr für den Hersteller aus Hamamatsu.

«Natürlich wird es ein spezielles Jahr für Suzuki sein, weil wir 60 Jahre im Rennsport feiern, deshalb sind wir noch motivierter, vor dem ganzen Unternehmen und den Fans abzuliefern», versprach Brivio. «Natürlich wollen wir uns immer steigern, wir müssen und wir wollen unsere Performance verbessern. Es ist aber nicht einfach in der MotoGP-Klasse. Unsere Ingenieure in Japan haben im Winter an mehreren Aspekten und kleinen Details gearbeitet, neben dem Motor, um zu versuchen unser gutes Paket zu verbessern. Nun müssen wir konzentriert bleiben und gute Ergebnisse holen, mehr Podestplätze und hoffentlich auch mehr Siege. Das ist der Weg zum Erfolg, Schritt für Schritt, indem wir alle zusammen hart arbeiten.»

Der Suzuki-Teammanager ist überzeugt davon, die richtigen Asse im Ärmel zu haben: «Alex hat mehr Erfahrung und nach dem Vorjahr sicher auch viel mehr Selbstvertrauen. Dazu haben wir Joan, der kein Rookie mehr ist. Wir vertrauen wirklich auf sein Potenzial und wir würden gerne sehen, wie er alles zusammenfügt und beginnt, seine Erfahrung und sein Potenzial zu nutzen. Ich glaube, das könnte eine sehr gute Kombination sein, die sich hoffentlich gegenseitig pusht.»

Suzuki hat mit dem 24-jährigen Rins und dem 22-jährigen Mir zudem das jüngste Fahrerduo unter den MotoGP-Werksteams. Auch zukünftig will man auf die Jugend setzen, ließ Brivio durchklingen: «Das ist unser Projekt, das wir schon vor einigen Jahren begonnen haben, wo wir unsere eigenen Fahrer aufbauen wollten, um dann hoffentlich Top-MotoGP-Fahrer zu haben und Siege zu feiern. Wir sind sehr happy mit Alex und Joan, beide sind mit Suzuki in ihre MotoGP-Karriere gestartet. Wir hoffen, so lange wie möglich zusammen weiterzumachen, weil sie sehr stark sind und ein großes Potenzial haben. Ich glaube, es ist ein großartiges Team, wir sollten es so beibehalten.»