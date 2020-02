MotoGP

Brad Binder (KTM/18.): «Wir sind um einiges stärker»

MotoGP-Rookie Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing Team) verbesserte am zweiten Tag der IRTA-Testfahrten in Sepang seine persönliche Bestzeit auf 1:59,780 Minuten und rückte auf den 18. Platz nach vorn.

Für KTM-MotoGP-Neuzugang Brad Binder spielt die Jagd auf Rundenzeiten bisher noch eine untergeordnete Rolle. Binder muss sich bei den IRTA-Testfahrten auf dem 5,542 Kilometer langen Sepang International Circuit zunächst weiter an die für ihn neue KTM RC16 gewöhnen, obwohl er inzwischen bereits neun Testtage absolviert hat.

Am Freitag fehlten ihm auf KTM-Testfahrer Daniel Pedrosa 0,4 Sekunden und er rangierte mit seiner persönlichen Bestzeit von 2:00,519 Minuten auf dem 21. Rang. Am zweiten Testtag steigerte sich der 24-jährige Südafrikaner auf eine Rundenzeit von 1:59,780 Minuten und rückte damit auf den 18. Platz der Samstags-Zeitenliste nach vorn.

«Ich bin sehr zufrieden mit diesem zweiten Testtag», versicherte Binder anschließend. «Ich fühlte mich um einiges stärker, habe schon früh einen guten Rhythmus gefunden und war so viel schneller, als am Freitag. Natürlich weiß ich, dass uns noch ein langer Weg bis an die Spitze bevorsteht, aber heute bin ich wirklich glücklich darüber, wie dieser Tag für uns gelaufen ist.»

«Die größten Fortschritte erzielte ich in den Bremszonen», verriet Binder am Samstag gegenüber Speedweek.com. «Ich habe inzwischen viel mehr Vertrauen. Es ist inzwischen möglich, wesentlich später zu bremsen. Das Team hat erneut ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ich weiß noch gar nicht genau, ob wir den Test am Sonntag mit einem Longrun abschließen, aber wir werden sehen, welches Testprogramm wir morgen durchziehen werden.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Samstag, 8. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,572 min

2. Jack Miller, Ducati, 1:58,641 min, + 0,069 sec

3. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,090

4. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,159

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,259

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,321

7. Alex Rins, Suzuki, 1:58,978, + 0,406

8. Pol Espargaró, KTM, 1:58,989, + 0,417

9. Marc Márquez, Honda, 1:59,097, + 0,525

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,116, + 0,544

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,224, + 0,652

12. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,247, + 0,675

13. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,257, + 0,685

14. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:59,313, + 0,741

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,342, + 0,770

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,365, + 0,793

17. Alex Márquez, Honda, 1:59,661, + 1,089

18. Brad Binder, KTM, 1:59,780, + 1,208

19. Johann Zarco, Ducati, 1:59,825, + 1,253

20. Tito Rabat, Ducati, 2:00,189, + 1,617

21. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:0,286, + 1,714

22. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,347, + 1,775

23. Iker Lecuona, KTM, 2:00,396, + 1,824

24. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,119, + 2,547

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205