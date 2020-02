MotoGP

Fabio Quartararo: Was für ein Debüt auf der M1 2020

Petronas-Yamaha-Star Fabio Quartararo drückte auch dem zweiten MotoGP-Testtag in Sepang seinen Stempel auf und fuhr wie schon am Freitag erneut die Tagesbestzeit. Trotzdem sieht er noch einiges an Arbeit vor sich.

Fabio Quartararo machte Jack Miller (Pramac Ducati) am Ende des zweiten Testtages von Sepang noch die Bestzeit abspenstig. Der Franzose saß erstmals auf der neuen Werks-Yamaha M1 und fuhr damit eine 1:58,572 min. Im Vergleich zum Freitag konnte sich der 20-Jährige fast nochmals um 0,4 Sekunden steigern. Dennoch war all das bei weitem keine so große Überraschung wie der dritte Platz in der Tageswertung von Red Bull-KTM-Edeltester Dani Pedrosa. Übrigens: Pedrosa und Miller verloren nur weniger als eine Zehntel auf den Mann aus Nizza.

Quartararo fuhr am Samstag erstmals mit der 2020er-M1 und hatte zuvor noch vorsichtshalber angekündigt, er werde damit sicher nicht sehr schnell sein. Am Ende waren die Mienen wieder mehr als heiter: «Ich bin wirklich happy über das Team. Es war erst unser dritter Tag mit diesem Bike, das Werksteam hat ja bereits damit getestet. Wir haben so viele Änderungen am heutigen Tag innerhalb einer recht kurzen Zeit durchgeführt. Gut, ich bin auch 72 Runden gefahren.»

Quartararo hob aber auch den Zeigefinger: «Wir müssen aber noch einige Dinge ändern, denn es ist schwierig ein neues Bike in einem Tag so gut zu machen. Wir hoffen, dass wir es morgen noch weiter steigern können.»

Zu seiner augenscheinlich hohen Konstanz mit dem neuen Motorrad meinte «El Diablo»: «Ja, wir haben eine Menge 1:59er-Zeiten gefahren und das mit sehr alten und abgefahrenen Reifen. Das ist wirklich positiv.»

«Wir müssen aber die Pace noch weiter verbessern, ich fühle mich noch nicht zu 100 Prozent komfortabel», ergänzte der Petronas-Yamaha-Jungstar. «Mit einem neuen Motorrad gibt es immer viele positive und negative Seiten. Aber ich habe schon viele positive Dinge gesammelt an diesem heutigen ersten Tag und ich hoffe, ich kann morgen weitere positive Eindrücke sammeln.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Samstag, 8. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,572 min

2. Jack Miller, Ducati, 1:58,641 min, + 0,069 sec

3. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,090

4. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,159

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,259

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,321

7. Alex Rins, Suzuki, 1:58,978, + 0,406

8. Pol Espargaró, KTM, 1:58,989, + 0,417

9. Marc Márquez, Honda, 1:59,097, + 0,525

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,116, + 0,544

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,224, + 0,652

12. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,247, + 0,675

13. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,257, + 0,685

14. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:59,313, + 0,741

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,342, + 0,770

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,365, + 0,793

17. Alex Márquez, Honda, 1:59,661, + 1,089

18. Brad Binder, KTM, 1:59,780, + 1,208

19. Johann Zarco, Ducati, 1:59,825, + 1,253

20. Tito Rabat, Ducati, 2:00,189, + 1,617

21. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:0,286, + 1,714

22. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,347, + 1,775

23. Iker Lecuona, KTM, 2:00,396, + 1,824

24. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,119, + 2,547

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205