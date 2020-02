MotoGP

Sepang-Test: Quartararo vorne, Pedrosa auf Platz 3

Fabio Quartararo ist beim Sepang-Test auch auf der Yamaha M1 2020 schnell: Am Samstag führt er die Zeitenliste vor Jack Miller (Pramac Ducati) und KTM-Edeltester Dani Pedrosa an.

«Ich werde nicht super schnell sein», hatte Fabio Quartararo vor seinem ersten Probelauf auf der neuen Werks-Yamaha noch angekündigt. Tatsächlich lag er in Sepang am Samstag um 16 Uhr Ortszeit noch 0,516 Sekunden hinter der Bestzeit von Jack Miller zurück und damit auf Rang 9. Aber als nur noch 40 Minuten auf der Uhr standen, übernahm der 20-jährige Franzose in 1:58,572 min die Spitze der Zeitenliste. Mit 72 Runden gehörte Quartararo auch zu den fleißigsten Fahrern am Samstag. Nur Tito Rabat (Avintia Ducati) spulte mit 77 Runden noch mehr Kilometer ab.

25 Minuten vor Schluss schob sich dann noch Dani Pedrosa auf der Red Bull-KTM auf Rang 3 (+ 0,090 sec) nach vorne. Yamaha-Edeltester Jorge Lorenzo ließ sich auch am Samstag nicht auf der Strecke blicken. Bei Aprilia übernahm hingegen Bradley Smith die zweite RS-GP 20, während Lorenzo Savadori pausierte.

Cal Crutchlow (LCR Honda) verbesserte sich im Finish noch auf Platz 12, bester Honda-Pilot war am zweiten Testtag aber Marc Márquez (Platz 9), der mit 47 Runden auch sein am Vortag angekündigtes Ziel erreichte. Allerdings musste der sechsfache MotoGP-Weltmeister in der Schlussphase einen Sturz in Kurve 3 wegstecken. Zuvor waren schon Ducati-Werksfahrer Andrea Dovizioso und Petronas-Yamaha-Pilot Franco Morbidelli auf dem Boden gelandet. Alle blieben dabei unverletzt.

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Samstag, 8. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,572 min

2. Jack Miller, Ducati, 1:58,641 min, + 0,069 sec

3. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,090

4. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,159

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,259

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,321

7. Alex Rins, Suzuki, 1:58,978, + 0,406

8. Pol Espargaró, KTM, 1:58,989, + 0,417

9. Marc Márquez, Honda, 1:59,097, + 0,525

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,116, + 0,544

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,224, + 0,652

12. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,247, + 0,675

13. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,257, + 0,685

14. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:59,313, + 0,741

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,342, + 0,770

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,365, + 0,793

17. Alex Márquez, Honda, 1:59,661, + 1,089

18. Brad Binder, KTM, 1:59,780, + 1,208

19. Johann Zarco, Ducati, 1:59,825, + 1,253

20. Tito Rabat, Ducati, 2:00,189, + 1,617

21. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:0,286, + 1,714

22. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,347, + 1,775

23. Iker Lecuona, KTM, 2:00,396, + 1,824

24. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,119, + 2,547

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205