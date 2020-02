MotoGP

Jack Miller (2.): Von seinen Rundenzeiten überrascht

Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller führte die Zeitenliste am zweiten MotoGP-Testtag des neuen Jahres in Malaysia lange an und landete am Ende auf dem zweiten Platz. Trotzdem sieht er Spielraum für Verbesserungen.

Jack Miller zeigte sich in Sepang am Samstag zufrieden: «Wir arbeiten ziemlich gut. Gestern haben wir ein paar Sachen ausprobiert und auch heute hatten wir wieder volles Programm. Wir probieren verschiede Kombinationen von Dingen aus und mein Team hat über den Winter super Arbeit geleistet.»

«Ich freue mich auf den letzten Testtag morgen, wobei wir uns auf die Reifen konzentrieren müssen. Die kriegen überall Blasen», ergänzte Miller am Samstagnachmittag. «Die Jungs müssen sich jetzt am Abend zusammensetzen und sich überlegen, was sie mit dem Feedback, das ich ihnen gegeben habe, anfangen und verbessern können.»

Ob Miller seine Rundenzeiten am Sonntag noch verbessern kann, könne er schwer einschätzen. «Um ehrlich zu sein, haben mich heute meine Rundenzeiten schon überrascht. Wir sind mit den gebrauchten Reifen gefahren, aber das Bike funktioniert damit relativ gut, auch wenn sie komplett anders sind als letztes Jahr. Um bei den ersten paar Rennen gute Ergebnisse erzielen zu können, müssen wir das Motorrad rund um die Reifen aufbauen.»

«Mit den neuen Hinterreifen habe ich eine gute Balance mit dem Bike. Bei der Elektronik und beim Motor kann man aber bestimmt noch etwas verbessern, genau wie bei der Beschleunigung und auch sonst gibt es ein paar Komponenten, die besser sein könnten», glaubt der 25-jährige Miller.

Trotz Optimierungsmöglichkeiten schaut der Ducati-Fahrer positiv auf die zwei bisherigen Testtage zurück: «Es waren zwei gute Tage, auch wenn sie sehr heiß und sehr lang waren. Es fühlt sich aber richtig gut an, wieder auf dem Motorrad zu sitzen, und wir arbeiten alle auf dasselbe Ziel hin.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Samstag, 8. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,572 min

2. Jack Miller, Ducati, 1:58,641 min, + 0,069 sec

3. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,090

4. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,159

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,259

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,321

7. Alex Rins, Suzuki, 1:58,978, + 0,406

8. Pol Espargaró, KTM, 1:58,989, + 0,417

9. Marc Márquez, Honda, 1:59,097, + 0,525

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,116, + 0,544

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,224, + 0,652

12. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,247, + 0,675

13. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,257, + 0,685

14. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:59,313, + 0,741

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,342, + 0,770

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,365, + 0,793

17. Alex Márquez, Honda, 1:59,661, + 1,089

18. Brad Binder, KTM, 1:59,780, + 1,208

19. Johann Zarco, Ducati, 1:59,825, + 1,253

20. Tito Rabat, Ducati, 2:00,189, + 1,617

21. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:0,286, + 1,714

22. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,347, + 1,775

23. Iker Lecuona, KTM, 2:00,396, + 1,824

24. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,119, + 2,547

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205