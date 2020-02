MotoGP

Pol Espargaró (KTM): «Machen riesige Fortschritte»

Red Bull-KTM-Ass Pol Espargaró landete in Sepang am zweiten IRTA-Testtag auf dem achten Platz. KTM-Testfahrer Dani Pedrosa schaffte sogar Rang 3.

«Ich bin begeistert von meinem verbesserten Chassis», freute sich Pol Espargaró am Samstag in Sepang. «Hier gibt es viele schnelle Kurven und wenn man da kein gutes Chassis hat, verliert man schnell die Stabilität. Wir machen riesige Fortschritte.»

Im Vorjahr hatte der Red Bull-KTM-Pilot mit der Karbon-Schwinge noch Probleme. «Der neue Rahmen funktioniert viel besser damit», erklärte er jetzt. «Wir haben im Vorjahr nicht verstanden, wieso wir damit nicht klargekommen sind. Wenn man so etwas nicht versteht, werden die Probleme immer noch größer. Über den Winter hat KTM herausgefunden, was das Problem mit der Schwinge war, und sie haben daran gearbeitet. Es ist jetzt wichtig, dass wir bei den Tests möglichst viele Informationen dazu sammeln, damit die Jungs im Werk daran arbeiten können.»

KTM-Edeltester Dani Pedrosa zeigte in Malaysia, dass man mit der RC16 sehr schnell sein kann. «Es ist spannend zu sehen, dass ihm das gelingt und herauszufinden, woran das liegt», meinte Espargaró. «Er ist heute am Ende des Tages mit den weichen Michelin-Reifen gefahren, obwohl wir uns da nicht ganz sicher waren. Morbidelli hatte sie ebenfalls ausprobiert und ist damit gestürzt, weil er meinte, dass er den Vorderreifen zu stark gepusht hat. Dani kam aber gut klar damit, was bedeutet, dass ich diese Reifen jetzt auch ausprobieren will.»

Pol war eigenen Aussagen zufolge überrascht, als er nach der Winterpause auf sein Motorrad stieg. «Das Bike fühlt sich viel besser an als letztes Jahr», gestand er. «Ich hätte nicht erwartet, dass wir eine so gute Pace haben würden. Wir sind konstant und haben einen guten Rhythmus. Ich hatte geträumt, dass das passieren würde, aber nun ist es real und das Motorrad wird immer besser. Malaysia war noch nie unsere beste Strecke und deshalb freue ich mich umso mehr, mit diesem Motorrad zu Strecken wie Jerez zu kommen, wo wir immer schnell sind.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Samstag, 8. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,572 min

2. Jack Miller, Ducati, 1:58,641 min, + 0,069 sec

3. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,090

4. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,159

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,259

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,321

7. Alex Rins, Suzuki, 1:58,978, + 0,406

8. Pol Espargaró, KTM, 1:58,989, + 0,417

9. Marc Márquez, Honda, 1:59,097, + 0,525

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,116, + 0,544

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,224, + 0,652

12. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,247, + 0,675

13. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,257, + 0,685

14. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:59,313, + 0,741

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,342, + 0,770

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,365, + 0,793

17. Alex Márquez, Honda, 1:59,661, + 1,089

18. Brad Binder, KTM, 1:59,780, + 1,208

19. Johann Zarco, Ducati, 1:59,825, + 1,253

20. Tito Rabat, Ducati, 2:00,189, + 1,617

21. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:0,286, + 1,714

22. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,347, + 1,775

23. Iker Lecuona, KTM, 2:00,396, + 1,824

24. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,119, + 2,547

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205