MotoGP

Sepang 13 Uhr: Valentino Rossi prescht auf Platz 5!

Valentino Rossi wird nicht lange nachgrübeln müssen, denn mit Platz 5 untermauerte er Sonntagvormittag in Sepang seine Topform. Warum sollte er also nach diesem Jahr aufhören?

Wenn Valentino Rossi, der immerhin momentan in Sepang an fünfter Stelle liegt (nur 0,192 sec hinter Fabio Quartararo) übers Aufhören nachdenkt, dann müssten sich 20 seiner MotoGP-Kollegen ebenfalls mit einem Rücktritt beschäftigen. «The Doctor» bewies am ditten Tag des IRTA-Tests in Malaysia, dass er auch mit bald 42 Jahren nichts von seiner Strahkraft und seinem Können eingebüsst hat.

Am Sonntagvormittag bekamen die Fans am dritten MotoGP-Testtag auf dem Sepang Internationale Circuit einen Vorgeschmack auf die Saison 2020. bei 18 aktuellen 2020-Werksmaschinen rückte das Feld noch dichter zusammen.

Jorge Lorenzo schwang sich zum zweiten Mal nach dem 4. Februar auf die Yamaha. Bei KTM rückte Mika Kallio statt Dani Pedrosa aus. Cal Crutchlow steigerte sich auf den zwieten Platz, und bisher sind alle Fahrer schneller unterwegs als am Samstag. Die Ergebnisse sind aber mit Vorsicht zu bewerten: Manche Fahrer gingen gleich nach 10 Uhr auf Zeitenjagd, andere machten Long-runs oder sogar Rennsimulationen, sie sparten sich die weichen Reifen für die Zeit nach 17 Uhr auf. Aber etliche Fahrer werden heute schon früher ihre Siebensachen packen.

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Sonntag, 9. Februar, 13 Uhr

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, + 0,082

3. Alex Rins, Suzuki, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, + 0,267 sec

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,345

10. Joan Mir, Suzuki, + 0,387

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,415

12. Marc Márquez, Honda, + 0,423

13. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,489

14. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,510

15. Johann Zarco, Ducati, + 0,602

16. Alex Márquez, Honda, + 0,693

17. Brad Binder, KTM, + 0,755

18. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,820

19. Tito Rabat, Ducati, + 1,200

20. Jorge Lorenzo, Yamaha, + 1,348

21. Bradley Smith, Aprilia, + 1,492

22. Iker Lecuona, KTM, + 1,549

23. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,583

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 1,751

25. Mika Kallio, KTM, + 1,751

26. T. Tsuda, Suzuki, + 4,505



MotoGP-IRTA-Test Sepang, Samstag, 8. Februar:



1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,572 min

2. Jack Miller, Ducati, 1:58,641 min, + 0,069 sec

3. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,090

4. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,159

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,259

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,321

7. Alex Rins, Suzuki, 1:58,978, + 0,406

8. Pol Espargaró, KTM, 1:58,989, + 0,417

9. Marc Márquez, Honda, 1:59,097, + 0,525

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,116, + 0,544

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,224, + 0,652

12. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,247, + 0,675

13. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,257, + 0,685

14. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:59,313, + 0,741

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,342, + 0,770

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,365, + 0,793

17. Alex Márquez, Honda, 1:59,661, + 1,089

18. Brad Binder, KTM, 1:59,780, + 1,208

19. Johann Zarco, Ducati, 1:59,825, + 1,253

20. Tito Rabat, Ducati, 2:00,189, + 1,617

21. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:0,286, + 1,714

22. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,347, + 1,775

23. Iker Lecuona, KTM, 2:00,396, + 1,824

24. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,119, + 2,547