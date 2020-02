MotoGP

Valentino Rossi (12.) Sturz und schwache Rennpace

Valentino Rossi stürzte heute in Doha mit dem zweiten Reifensatz. Er fiel auf Platz 12 zurück – und macht sich gehörige Sorgen um seine Rennpace.

Valentino Rossi hielt sich am dritten und letzten MotoGP-Testtag in Losail/Katar zeitweise an dritter Stelle. Aber am Ende blieb ihm nur Platz 12 in der Tageswertung und in der Gesamtwertung der kombinierten Zeiten. Der neunfache Weltmeister und Yamaha-Star wirkte wenig begeistert. «Ich fühlte mich heute gut mit dem Motorrad. Ich war mit dem ersten frischen Reifen stark unterwegs. Aber leider bin ich mit dem zweiten neuen Hinterreifen gestürzt. Deshalb bin ich auf P12 zurückgefallen. Aber die Rennpace macht uns mehr Sorgen. Denn anscheinend leiden wir in der zweiten Rennhälfte mit den Reifen, diese Plage kennen wir aus dem letzten Jahr. Besonders der Hinterreifen macht uns Kummer. Ich kann die Pace leider nicht 22 Runden durchziehen. Wir haben es am ersten Tag probiert, am zweiten und heute. Heute haben wir es sogar zweimal probiert. Wir haben Daten gesammelt und müssen sie jetzt analysieren, damit wir verstehen, wo wir den Hebel für den Grand Prix am 8. März ansetzen müssen.»

«Insgesamt ist mein Gefühl nicht so übel, wenn man von der Rennpace absieht», seufzte der 41-jährige Italiener. «Wir haben heute das Setting in Ordnung gebracht. In den ersten Runden mit neuen Reifen bin ich immer ziemlich schnell. Aber das Problem mit der fehlenden Rennpace ist ein großes Problem für uns. Und das es ähnlich ist wie im letzten Jahr, machen wir uns Sorgen. Die Situation ist schwierig zu verstehen. Denn in Malaysia war alles gut, dort war die Pace mit gebrauchten Reifen nicht so übel. Hier haben wir mehr gelitten.»

Wie kam es zum Sturz? Rossi: «Ich habe mit dem neuen zweiten Reifen mehr gepusht als im ersten Run. Denn normalerweise fährt man im zweiten Run schneller. Aber ich bin in die Kurve 2 zu weit rechts eingebogen, ich war in meiner ersten Runde, da muss man dort sowieso auf der Hut sein – und mir ist das Vorderrad weggerutscht. Aber mir ist nichts passiert. Ich bin okay.»

Teamkollege Viñales hat bei vier Wintertests drei Bestzeiten erreicht. Das war schon im Winter 2018/2019 ähnlich. Aber es ist zu befürchten: Der Spanier hat sich zu wenig mit Long-runs befasst.

Katar-Test, MotoGP, 24. Februar, 20 Uhr (18 Uhr MEZ)

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,077, + 0,219

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

15. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,752, + 0,894

17. Johann Zarco, Ducati, 1:54,760, + 0,902

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058

