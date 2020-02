MotoGP

Krise bei Honda: Marc Márquez testet heute 2019-Bike!

Offiziell wurde diese Neuigkeit bei HRC noch nicht bestätigt. Aber Weltmeister Marc Márquez wird heute in Katar überraschend ein 2019-Bike von Nakagami testen.

Die drei HRC-Werksfahrer Marc Márquez, Alex Márquez und Castrol-Honda-LCR-Pilot Cal Crutchlow schafften am zweiten Abend beim IRTA-Test auf dem Losail Circuit in Katar nur die Plätze 14, 19 und 21. Der Japaner Takaaki Nakagami stahl ihnen auf der letztjährigen Idemitsu-Honda aus dem LCR-Team die Show – er landete auf Platz 10 und war damit bester Honda-Pilot.

Diese Situation stimmte Weltmeister Marc Márquez nachdenklich. Offenbar herrschte am Sonntagabend im HRC-Lager auf dem Losail Circuit Krisenstimmung. Schließlich schlug Marc Márquez vor, man solle für ihn eine von Nakagamis 2019-Werksmaschinen startklar machen. Denn er will heute am dritten und letzten Testtag in Doha herausfinden, ob er mit der letztjährigen Honda RC213V ein besseres Vorderrad-Feeling findet als mit der neuesten Version.

SPEEDWEEK.com entdeckte die 2019-Honda bereits kurz nach Beginn des letzten Testtages in der Repsol-Box.

Marc Márquez hat mit so einer 2019-Honda bei 19 Rennen zwölf Siege und sechs zweite Plätze erbeutet. Er wünschte sich dann trotzdem beim neuen Motorrad ein besseres Vorderrad-Gefühl, weil er oft stürzte und viele «Saves» veranstalten musste. Aber der Spanier stellte schon in Sepang vor zwei Wochen fest: «Das Ziel, ein besseres Feeling für den Vorderreifen zu finden, haben wir nicht erreicht.»

Repsol-Honda muss bis zum Donnerstag vor dem ersten Katar-Training (5. März) die Motor-Spezifikation und die Aerodynamik für das Bike von Marc Márquez und der anderen Honda-Fahrer homologieren. Danach ist diese «engine spec» eingefroren, der Fahrer darf nicht mehr umsteigen. Auch die Weiterenwicklung des Motors ist untersagt – wie bei den anderen Sieger-Teams Yamaha, Suzuki und Ducati. HRC könnte bis 5. März auch eine Version mit dem 2020-Motor und dem Chassis von 2019 aufbauen.

Oder die drei HRC-Fahrer bekommen wie Nakagami letztjährige Maschinen...

HRC wollte ohnedies zwei Versionen homologieren lassen: Die 2019er-Honda für Nakagami, die 2020er-Spec waren für Marc und Alex Márquez und Cal Crutchlow vorgesehen.

Nach dem gestrigen Tag steht fest: Honda muss sich etwas einfallen lassen. Denn Yamaha, Suzuki und Ducati sind deutlich stärker als die Titelverteidiger mit der «Triple Crown».

Katar-Test, MotoGP, 23. Februar, 18 Uhr MEZ

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038

2. Alex Rins, Suzuki, + 0,162 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,226

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,443

5. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,482

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,527

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,574

8. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,624

9. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,702

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,721

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,724

12. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,814

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,852

14. Marc Márquez, Honda, + 1,055

15. Jack Miller, Ducati, + 1,156

16. Tito Rabat, Ducati, + 1,314

17. Miguel Oliveira, KTM, + 1,562

18. Iker Lecuona, KTM, + 1,606

19. Alex Márquez, Honda, + 1,687

20. Brad Binder, KTM, + 2,140

21. Cal Crutchlow, Honda, + 2,140

22. Bradley Smith, Aprilia, + 2,369

Katar-Test, MotoGP, 22. Februar, 18 Uhr MEZ

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565