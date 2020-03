Razlan Razali (SRT): «Motorsport ist Unterhaltung»

Razlan Razali, CEO des Sepang Circuits und Team Principal von Petronas SRT, ruft im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu verantwortungsvollem Handeln auf. Der Sport trete in den Hintergrund.

Razlan Razali freute sich mit seinem Petronas Sprinta Team in diesem Jahr immerhin schon über den zweiten Platz von John McPhee im Moto3-Auftaktrennen von Doha. Seither ist der Motorsport allerdings zum Erliegen gekommen. Wann die MotoGP-Asse von Petronas Yamaha, Fabio Quartararo und Franco Morbidelli, in ihre Saison starten, ist aktuell nur schwer abzuschätzen. Der Frankreich-GP am 17. Mai wird nicht gehalten werden können.

«Die Covid-19-Pandemie ist eine beispiellose Zeit in unserer Geschichte. Das wirkt sich auf die Gesundheit unserer Lieben, die Unternehmen, auf die wir bauen, die globale Wirtschaft und die Art und Weise, auf die wir unsern Alltag leben, aus», weiß auch Razali. «Unsere Liebe und unsere Leidenschaft für den Motorsport, egal ob auf zwei oder vier Rädern, auf der Rennstrecke oder Offroad, ist im Wesentlichen Unterhaltung. Angesichts der Pandemie, mit der wir konfrontiert werden, tritt dies in den Hintergrund. Priorität hat jetzt das Wohlbefinden und die Gesundheit der Fans auf der ganzen Welt und unserer Teammitglieder.»

Für die Fans hat Petronas SRT eine klare Botschaft: «Wir erinnern daran und fordern jeden dazu auf, alles zu tun, was möglich ist, um das Risiko einer Ausbreitung des Virus zu verringern, sich an die Vorgaben der jeweiligen Regierung zu halten und zu Hause zu bleiben», so der Team Principal. «Wir stehen vereint hinter der Dorna, FIM und IRTA und unterstützen die Anpassungen des Kalenders und die gesetzten Schritte, um sicherzustellen, dass die MotoGP in diesem Jahr fortgesetzt wird.»

