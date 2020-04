Offiziell: Jetzt auch Le Mans-GP vom 17. Mai abgesagt

Die ersten vier MotoGP-Events (in Katar fuhren nur die 2 kleinen Klassen) wurden abgesagt und verschoben, dann folgte Jerez. Heute wurde auch der Frankreich-GP im Mai annulliert.

Die Dorna Sports S.L hat als Promoter der MotoGP-Weltmeisterschaft bereits am 1. März den Saisonauftakt der Königsklasse auf dem Losail Circuit in Doha/Katar abgesagt, nur die Rennen für die Moto2 und Moto3 wurden dann am 8. März im Mittleren Osten ausgetragen, weil die Teams für den IRTA-Test schon dort waren.

Danach wurden die Grand Prix in Buri Ram (22.3.), Austin (5.4.) und Termas de Río Hondo (19.4.) der Reihe nach auf Oktober (Thailand am 4.10.) und November verschoben. Im Zuge dieser Umstellung wurde der Aragón-GP vom 4.10. auf den 27. September verlegt, Valencia musste vom 15. auf den 29. November weichen.

Doch in den letzten drei Wochen passierte nicht viel. Die Dorna musste abwarten, bis die Situation in Jerez (3. Mai, vorige Woche verschoben) und Le Mans (17. Mai) aussichtslos wurde.

Zwischendurch war nur durchgesickert, dass für den Frankreich-GP ein Ersatztermin (14. Juni) ins Auge gefasst wurde. Aber auch dieser Termin wurde längst verworfen.

Mugello am 31. Mai bleibt in höchster Gefahr, zumal Liberty Media sogar schon den Formel-1-GP in Aserbaidschan vom 7. Juni auf unbestimmte Zeit verschoben hat.

Spanien und Frankreich sind vom Coronavirus inzwischen extrem stark betroffen, in beiden Ländern wurde zu spät auf die Bedrohung durch die Pandemie reagiert. In Frankreich wurden am 15. März noch 40 Millionen Menschen zur Urne gerufen. Selbst die Radfernfahrt Paris-Nizza wurde nur um einen Tag verkürzt und erst am 14. März abgebrochen. In Spanien durfte die MotoE noch von 10. bis 12. März in Jerez testen, erst am 13. März um 10 Uhr wurde Jerez für 15 Tage gesperrt. Kurz darauf wurde auch die Rennstrecke in Le Mans gesperrt.

Und jetzt meldet die FIM: Kein Grand Prix auf dem Circuit Bugatti am 17. Mai.

Der aktuelle Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Las Termas

29. November: Valencia/E

Bisher ohne neues Datum: Jerez/E und Le Mans/F