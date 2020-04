MotoGP: Highlights der Saison 2019 bei ServusTV

Die Corona-Pandemie verhindert derzeit die Durchführung der MotoGP-WM 2020. ServusTV beginnt als Alternative am kommenden Sonntag mit einer Serie von WM-Highlights aus der Saison 2019 über je eine Stunde.

Angesichts der weltweiten Coronalrise stellen einige Sender ihr Programm wegen der fehlenden Live-Sport-Events um und setzen zum Beispiel auf Rennsport-Highlights aus vergangenen Tagen. Der Salzburger Privatsender ServusTV, der auch in Deutschland zu empfangen ist, reiht sich hier ein.

Bereits am kommenden Sonntag, dem 3. Mai, sendet ServusTV unter dem Motto «We miss MotoGP» die Wiederholung des Rennens von Spielberg 2019, geprägt von einem mitreißenden Duell zwischen Andrea Dovizioso und Weltmeister Marc Márquez. Es war ein Schlagabtausch um Hundertstel garniert mit einer unglaublichen letzten Kurve. Die Sendung beginnt um 14 Uhr.

Die MotoGP-Serie geht am 10. Mai, ebenfalls um 14 Uhr, weiter. Dann steht eine spannende Dokumentation über Ducati-MotoGP-Star Andrea «Dovi» Dovizioso auf dem Programm. Titel der Doku ist «Andrea Dovizioso – Undaunted». Zu sehen ist dabei ein durchaus nachdenklicher und reflektierter Dovizioso, auf der Suche nach der absoluten Perfektion auf seiner Ducati.



Die Dovizioso-Dokumentation zeigt noch nie dagewesene Einblicke in die Box und den Kopf eines MotoGP-Fahrers. Der Italiener nimmt den Zuschauer mit auf seine Reise von Katar, bis zum letzten Rennen nach Valencia. Beleuchtet wird unter anderem die letzte Kurve am Red Bull Ring und sein Horror-Crash in Silverstone.

Dazu kommt: Am kommenden Montagabend ab 21.15 Uhr fährt ServusTV auch die Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar 7» wieder hoch.

Übrigens: Am kommenden Freitag, dem 1. Mai, jährt sich Sennas Unfall von Imola bereits zum 26. Mal. Der ORF trägt dem Ereignis Rechnung und hat einen Thementag geplant, der im Spartenkanal ORF Sport+ bereits in den frühen Morgenstunden um 6 Uhr mit den Höhepunkten des Formel-1-GP von Portugal in Estoril aus dem Jahr 1985 beginnt. In diversen Interviews kommen auch Persönlichkeiten und Gegner wie Niki Lauda, Gerhard Berger sowie sein Fitness-Trainer Joe Leberer zu Wort. Auch ein Gespräch mit David Coulthard aus dem Jahr 2014 wird gezeigt.



Am Nachmittag des 1. Mai folgen dann ab 14.55 Uhr Nachrufe auf Senna und Ratzenberger. Den Abschluss des Senna-Thementages bildet die spektakuläre Dokumentation «Senna – the right to win.»