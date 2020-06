Casey Stoner: Hätte Rossi früher aufhören sollen?

Der zweifache MotoGP-Weltmeister Casey Stoner (34) spricht über die anstehende Entscheidung von Valentino Rossi (41). Und glaubt der Australier, dass er es hätte mit Marc Márquez aufnehmen können?

Auch wenn alles daraufhin deutet, äußerte sich Valentino Rossi noch nicht endgültig dazu, ob er nach 2020 noch eine 26. Saison in der Motorrad-WM anhängen wird – dann allerdings im Petronas Yamaha Sepang Racing Team. Denn schon seit Januar steht fest, dass der 41-jährige Superstar seinen Platz im Werksteam ab 2021 dem um 20 Jahre jüngeren Fabio Quartararo überlassen muss.

Während sich viele in der MotoGP-Szene wünschen, dass der neunfache Weltmeister dem Sport noch nicht den Rücken kehrt, schwimmt Casey Stoner, der seine Karriere bereits im Alter von 27 Jahren beendet hat, gegen den Strom: «Wenn er sich ein bisschen früher aus dem Sport zurückgezogen hätte, dann hätte er ein Vermächtnis hinterlassen – das macht er so natürlich auch, aber jetzt zeigt er sich bezwingbar», gab der inzwischen 34-jährige Australier in einem Interview mit «Fox Sports Asia» zu bedenken.

«Es ist enttäuschend zu sehen, dass jemand, den jeder in seinem Team haben wollte und für den jeder ein Vermögen bezahlt hätte, um ihn zu bekommen, in ein Satelliten-Team herabgestuft wird», ergänzte der MotoGP-Weltmeister von 2007 und 2011.

Trotzdem hält es Stoner für möglich, dass der 115-fache GP-Sieger noch länger an der Spitze mitmischen wird: «Ich glaube, dass Valentino noch immer das Potential hat, um einige großartige Ergebnisse einzufahren und vielleicht in Zukunft auch noch um ein paar Siege kämpfen kann. Das verlernt man nicht», betonte der Australier, ergänzte aber auch umgehend: «Es ist traurig zu sehen, dass er nicht mehr unbedingt so sehr ein Podiumsanwärter ist, wie er es früher einmal war.»

Der große Dominator der MotoGP-WM war in den vergangenen Jahren Marc Márquez. Glaubt Stoner, dass er den inzwischen achtfachen Weltmeister hätte schlagen können? «Ich werde das immer wieder gefragt», schickte der Ex-Weltmeister, der Ende 2012 zurückgetreten ist, voraus. «In einigen Rennen, ja. Dass es Dovi, Jorge, Valentino, Dani geschafft haben… Wenn andere Marc schlagen können, dann kann ich es auch. Aber im Kampf um die Weltmeisterschaft, da war Marc – vor allem in den letzten paar Jahren – extrem konstant, er hat seine Schwachstellen ausgebügelt und ist sehr schwer zu schlagen.»