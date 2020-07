Cal Crutchlow äußert sich zu Aprilia-Gerüchten

Cal Crutchlow wird sich aller Voraussicht nach vom LCR-Honda-Rennstall verabschieden. Das bedeutet aber nicht, dass sich der Engländer aus der MotoGP-WM zurückzieht. Er zieht einen Wechsel zu Aprilia in Erwägung.

Dass LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello sein Aushängeschild nach sechs Jahren wahrscheinlich verlieren wird, schmeckt dem sonst so auskunftsfreudigen Italiener gar nicht. Allerdings deutet mittlerweile vieles darauf hin, dass Cal Crutchlow zu Aprilia Racing wechseln wird. Sollte die Dopingsperre von Aprilias Andrea Iannone auch vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS bis zum 17. Juni 2021 bestehen bleiben, könnte der Engländer in der kommenden Saison an der Seite von Aleix Espargaró starten.

In einem Interview mit «Bikesportnews» sagt Crutchlow: «Ich hatte bei Honda eine großartige Zeit, wir haben vieles gemeinsam erreicht. Aber alles geht irgendwann einmal zu Ende.» Da Hersteller Honda und Sponsor Idemitsu gerne einen Japaner im Starterfeld haben möchten, hat Takaaki Nakagami die besseren Chancen auf einen Verbleib bei LCR-Honda. Er wird an der Seite von Alex Márquez fahren, obwohl das noch nicht bestätigt ist. Der Bruder des Weltmeisters Marc wird im Honda-Werksteam von Pol Espargaró ersetzt werden, das gilt als fix. Lediglich die offizielle Bestätigung des Espargaró-Wechsels von KTM zu Repsol-Honda steht noch aus.

Somit ist für Crutchlow kein Platz mehr, obwohl Cecchinello gerne mit dem Engländer weitermachen würde. Daraus hatte er nie ein Geheimnis gemacht.

Crutchlow sagt: «Wenn kein Deal mit Taka zustande kommen sollte, kann ich vielleicht bleiben. Aber ich denke, diese Chance ist gering.» Dementsprechend blickt Crutchlow nach vorne. Ein Karriereende, das hatte er bereits im Frühjahr unterstrichen, ist keine Option und auch beim Gehalt würde Crutchlow wohl Einbußen in Kauf nehmen: «Es geht nicht ums Geld. Die Aprilia RS-GP mit Aleix zu entwickeln, könnte Spaß machen.» Eine forsche Aussage, der gleich danach noch eine weitere folgt: «Ich sehe es als Chance, denn ich bin mit all meinen Motorrädern in der MotoGP-WM auf das Podium gefahren und ich bin sehr entschlossen. Ich bin mir sicher, dass wir das Motorrad entwickeln können.»

Ein weiteres Indiz dafür, dass Crutchlow der Königsklasse noch ein weiteres Jahr erhalten bleibt, ist die Tatsache, dass die MotoGP-Vermarktungsgesellschaft Dorna daran interessiert ist, einen Briten im Feld zu haben.

Neben Crutchlow schielt aber auch Johann Zarco in Richtung des Werks in Noale. Momentan fährt der mit einem Ducati-Werksvertrag ausgestattete Franzose bei Reale Avintia Racing. Für 2021 hat Zarco aber noch kein neues Arbeitspapier unterzeichnet.