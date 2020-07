Jorge Lorenzo (Yamaha): «Dinge können sich ändern»

MotoGP-Testfahrer Jorge Lorenzo glaubt, dass Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso und Co. Weltmeister Marc Márquez gefährlich werden könnten. Trotzdem ist für den früheren Weltmeister Márquez der Favorit.

Es dauert nicht einmal mehr zwei Wochen, dann starten die MotoGP-Fahrer in die Weltmeisterschaft. Zum ersten Mal in seiner Karriere, die 2002 in der 125-ccm-Klasse begann, wird Jorge Lorenzo beim Auftakt fehlen. Dennoch fiebert der Yamaha-Testfahrer dem Saisonstart am 19. Juli in Jerez entgegen. Im Gespräch mit Motogp.com wagt er eine Prognose.

«Marc Márquez ist der Favorit. Er kam in die MotoGP-WM als Neuling und hat gewonnen. Danach ist es dann fast jedes Jahr wieder so gelaufen. Er ist der Toni Bou der Königsklasse. Er ist den anderen Piloten überlegen und es ist schwierig ihn zu schlagen, aber die Dinge können sich ändern», meint Lorenzo, der Márquez´ Siegesserie 2015 durchbrach. Die weiteren sechs Titel gingen allesamt auf das Konto des Honda-Fahrers.

Die einzige Hoffnung der Konkurrenz besteht darin, dass Honda Probleme hat, glaubt Lorenzo und führt seinen Vergleich mit Trial-Ass Bou fort: «Das Motorrad ist in der MotoGP-Serie wichtiger. Es sind viele Dinge entscheidend: Der Motor, das Chassis, die Elektronik. Wenn Marc Probleme mit dem Motorrad hat oder Honda nicht wettbewerbsfähig ist, dann könnte er gegen Quartararo und Yamaha in Schwierigkeiten geraten. Sie sind sehr schnell und stark.»

Außerdem traut der 33-Jährige seinem Yamaha-Kollegen Maverick Viñales eine Menge zu: «Er ist in einer starken mentalen Verfassung.» Aber auch Andrea Dovizioso (Ducati), Valentino Rossi (Yamaha) und Alex Rins (Suzuki) hat Lorenzo im Kampf um die durch das Coronavirus verkürzte Titeljagd auf der Liste.