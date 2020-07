Sturz von Danilo Petrucci (Ducati): «Ich sah Sterne»

Ein heftiger Sturz von Danilo Petrucci verursachte am Mittwochnachmittag den Abbruch der zweiten MotoGP-Session beim Jerez-Test. So geht es dem Ducati-Werkspiloten.

Beim ersten MotoGP-Test nach der Corona-Zwangspause belegte Danilo Petrucci am ersten Testtag nur Platz 21 der kombinierten Zeitenliste. Damit war der Ducati-Pilot zwar nicht unbedingt zufrieden, aber glücklich.

Denn der Italiener stürzte zu Beginn der Nachmittags-Ssession auf dem Öl der Aprilia von Aleix Espargaro und flog bei hohem Tempo von der Piste. Der 29-Jährige aus Terni zog sich zwar keine ernsthaften Verletzungen zu, wirklich gut ging es ihm die Stunden danach aber nicht, weshalb er den restlichen Tag als Zuschauer verbrachte.



«Vor mir fuhr Aleix und als sein Motorrad begann, Rauchzeichen zu geben, dachte ich sofort an Öl. Aber er fuhr weiter und deshalb ging ich davon aus, dass es doch kein Öl war», schilderte Petrucci SPEEDWEEK.com die Situation. «Als ich dann aber bei Kurve 11 ankam, rutschte ohne Vorwarnung das Vorderrad weg. Es ist eine schnelle Stelle, wo man im dritten Gang bei etwa 150 km/h fährt.»



«Es war ein fürchterlicher Sturz. Ich bekam einen heftigen Schlag auf den Kopf und sah Blitze und Sterne vor meinen Augen. Deshalb haben wir auf den Rest der zweiten Session verzichtet», so der Italiener. «Leider war das die wichtigere Session, weil wir zur selben Uhrzeit das Rennen fahren werden. Ich hatte trotzdem Glück. Mein Nacken schmerzt noch, ich hoffe das wird mir keine Probleme bereiten.»

Am Vormittag fuhr der Ducati-Pilot seine persönlich schnellste Runde in 1:39,249 min und büßte damit 1,3 sec auf die Honda-Ass Marc Márquez ein. Auf die Tagesbestzeit von Maverick Vinales (Yamaha) waren es 1,5 sec.



«Die erste Session bin ich komplett mit einem Satz weicher Reifen gefahren», verriet Petrucci. « Am Ende der Session konnte ich immer noch konstante Zeiten fahren. Damit war ich zufrieden, auch wenn wir im Rennen andere Bedingungen haben werden. Ich hätte gerne mehr Gelegenheiten auf dem Bike, aber das ist für alle Fahrer gleich.»

Jerez-Test 15. Juli, MotoGP, kombinierte Zeitenliste:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,793 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:37,911 min, + 0,118 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:37,941, + 0,148

4. Rins, Suzuki, 1:38,193, + 0,400

5. Rossi, Yamaha, 1:38,222, + 0,429

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,285 + 0,492

7. Crutchlow, Honda, 1:38,313, + 0,520

8. Miller, Ducati, 1:38,348, + 0,555

9. Mir, Suzuki, 1:38,380, + 0,587

10. Bagnaia, Ducati, 1:38,417, + 0,624

11. Oliveira, KTM, 1:38,426, + 0,633

12. Zarco, Ducati, 1:38,513, + 0,720

13. Pol Espargaró, KTM, 1:38,592, + 0,799

14. Morbidelli, Yamaha, 1:38,646, + 0,853

15. Dovizioso, Ducati, 1:38,779, + 0,986

16. Nakagami, Honda, 1:38,873, + 1,080

17. Smith, Aprilia, 1:38,942, + 1,149

18. Binder, KTM, 1:39,016, + 1,223

19. Lecuona, KTM, 1:39,089, + 1,296

18. Alex Márquez, Honda, 1:39,151, + 1,358

21. Petrucci, Ducati, 1:39,249, + 1,456

22. Rabat, Ducati, 1:39,407 + 1,614