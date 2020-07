Andrea Dovizioso (Ducati): «Schlimmer als Malaysia»

Vizeweltmeister Andrea Dovizioso versichert, er spüre nach der Schlüsselbein-Operaton keine Schmerzen mehr. Trotzdem kam der Ducati-Star in Jerez über Platz 15. nicht hinaus.

Andrea Dovizioso vom Ducati-Werksteam hat die Zeit ohne MotoGP-Rennen fürs Training genutzt, sich aber am 28. Juni auf der Motocross-WM-Strecke «Monte Coralli» von Faenza das linke Schlüsselbein gebrochen. Beim Mittwoch-Test in Jerez kam der Vizeweltmeister von 2017, 2018 und 2019, der immer noch mit Ducati um einen neuen Vertrag feilscht, über Platz 15 nicht hinaus.

«Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass ich direkt nach dem Sturz ein unglaublich professionelles Ärzteteam um mich herum hatte», erklärte Dovi am Mittwoch in Jerez. «Dr. Giuseppe Porcellini hat mich noch in der Nacht nach dem Unfall operiert. Er hat mir erklärt, dass das gut für den Knochen ist. Ich habe jetzt sechs Schrauben drin und ich konnte den Arm bereits am Tag nach der Operation wieder bewegen. Meine Ärzte und Physiotherapeuten arbeiten sehr eng zusammen und tauschen alle Informationen aus, was mir natürlich sehr zu Gute kommt.»

«Ich habe dann versucht, den Arm dann jeden Tag so viel wie möglich in Bewegung zu halten, damit ich keine Muskeln abbaue. Das scheint mir gelungen zu sein», erzählte der 34-jährige Italiener weiter. «Ich hatte auch in den Wochen vorher viel trainiert und war sehr fit, sodass mich die letzten zwei Wochen nicht so stark zurückgeworfen haben. Ich habe jetzt eine Platte über dem lädierten Knochen, die ihn festhält. Am Freitag wurden mir die Fäden gezogen und ich bin gleich Go-Kart-Fahren gegangen, wobei alles funktioniert hat. Heute hat sich das bestätigt. Ich bin sehr froh, ein Team aus lauter Profis um mich herum zu haben.»

Schmerzen am kürzlich operierten Knochen spürte Dovizioso während des Testtags in Jerez nicht, jedoch tat ihm die Narbe ein wenig weh, als das Leder daran scheuerte.

Wie viele andere seiner Kollegen hatte auch der 14-fache MotoGP-Sieger mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. «Es ist fast schlimmer als in Malaysia, hier im Juli zu fahren. Normalerweise sind wir im Mai hier. Das Rennen wird für alle Fahrer eine große Herausforderung.»

Jerez-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,793 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:37,911 min, + 0,118 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:37,941, + 0,148

4. Rins, Suzuki, 1:38,193, + 0,400

5. Rossi, Yamaha, 1:38,222, + 0,429

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,285 + 0,492

7. Crutchlow, Honda, 1:38,313, + 0,520

8. Miller, Ducati, 1:38,348, + 0,555

9. Mir, Suzuki, 1:38,380, + 0,587

10. Bagnaia, Ducati, 1:38,417, + 0,624

11. Oliveira, KTM, 1:38,426, + 0,633

12. Zarco, Ducati, 1:38,513, + 0,720

13. Pol Espargaró, KTM, 1:38,592, + 0,799

14. Morbidelli, Yamaha, 1:38,646, + 0,853

15. Dovizioso, Ducati, 1:38,779, + 0,986

16. Nakagami, Honda, 1:38,873, + 1,080

17. Smith, Aprilia, 1:38,942, + 1,149

18. Binder, KTM, 1:39,016, + 1,223

19. Lecuona, KTM, 1:39,089, + 1,296

18. Alex Márquez, Honda, 1:39,151, + 1,358

21. Petrucci, Ducati, 1:39,249, + 1,456

22. Rabat, Ducati, 1:39,407 + 1,614